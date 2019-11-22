شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الشعور بالكسل وآلام العضلات عند الإصابة بالإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

مع حلول فصل الشتاء تكثل حالات الإصابة بالأنفلونزا، والتي من أعراضها الشعور بالكسل والخمول وآلام العضلات، فما أسباب الشعور بهذه الأعراض؟.

ويرى خبراء الصحة، أن الإنفلونزا تسبب آلاماً في العضلات لدي الكثير من الذين يصابون بها، تجبرهم على ملازمة الفراش لمدة من الزمن، وهو ما يثير حيرة واستغراب البعض.

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وأوضح أطباء أنه عند الإصابة بالإنفلونزا، فإن الفيروس يسبب التهابا في العضلات يؤدي إلى تلف الخلايا، لافتين وفقاً لموقع “بزنس إنسايدر” أن الآلام التي يشعر بها مريض الانفلونزا تشابه تلك الناتجة عن ممارسة التمارين الرياضية بصورة مكثفة، لأنه في الحالتين الألم ناتج عن الالتهاب.

وأشاروا إلى أن الآلام ستختفي عندما يزول الالتهاب الذي يحدثه الفيروس في الجسم، غير أنهم ربطوا زمن اختفاء الآلام بالحالة الصحية العامة للمصاب وعمره.

ويُنصح الأطباء عادة المصابين في هذه الحالة بتجنب ممارسة الرياضة، والحرص على الدفء لأنه يزيد تدفق الدماء إلى الأنسجة، بالإضافة إلى أخذ العلاجات اللازمة التي يمكن أن ينصح بها الأطباء.