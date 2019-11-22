شكرا لقرائتكم خبر عن نوع جديد من اللقاح قد يخفف من الإسهال للرضع والأطفال.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكدت إحدى المجلات اكتشاف مرشح لقاح عن طريق الفم، ضد إسهال القولون المعوي ليكون آمنا للرضع والأطفال في تجربة سريرية أجريت في بنجلاديش.

ووفقًا للنتائج المنشورة في مجلة The Lancet Infectious Diseases، تم العثور على لقاح جديد للإسهال آمن للرضع والأطفال في تجربة سريرية، وتم تطوير اللقاح عن طريق الفم، في جامعة جوتنبرج السويدية بالتعاون مع الاسكندنافية، ستوكهولم.

وتعد بكتيريا القولون المعوي (ETEC) السبب الرئيسي للإسهال ، مما يؤدي إلى مرض عدد كبير من الأطفال في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وكذلك في المسافرين إلى هذه البلدان.

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ولا يوجد في الوقت الحالي لقاح ضد بكتريا القولون المعوى ETEC متاح في السوق لاستخدامه في الأطفال أو المسافرين إلى المناطق ذات الخطورة العالية ، لذا يمثل تطوير لقاح ETEC أولوية لمنظمة الصحة العالمية.

وأظهرت الدراسة أن جميع النتائج الأولية المحددة سلفًا للدراسة قد تحققت ، مما يدل على أن مرشح اللقاح آمن على نطاق واسع، مما حفز الاستجابات المناعية لجميع مكونات اللقاح الرئيسية.

شملت الدراسة الرضع والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات، وتم تحديد الاستجابات المناعية عن طريق قياس كمية الأجسام المضادة المنتجة في الأمعاء (البراز) وكذلك الأجسام المضادة التي تفرزها الخلايا اللمفاوية المنتشرة في الدم إلى الأمعاء.