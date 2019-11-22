فيديوجراف.. هل ينضم بوكيتينو إلى المدربين الكاذبين؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ودع المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، عقب إقالته من تدريب الفريق يوم الثلاثاء، وتعيين البرتغالي جوزيه مورينيو بدلا منه، الأربعاء.

وسبق لبوكيتينو التعهد بعدم تدريب برشلونة الإسباني، لتولي قيادة جاره إسبانيول حتى عام 2012، كما هو الحال بإعلانه تدريب أرسنال، العدو الأبدي لجماهير "السبيرز".

رغم ذلك، فإن هناك مدربين سبق لهم التفوه بمثل هذه الكلمات، لكنهم ناقضوا أنفسهم بعد سنوات بالعمل في الأندية التي أعلنوا سابقا رفض تدريبهم لها.

آخر هؤلاء هو مورينيو نفسه، الذي صرح قبل 4 سنوات، حينما كان مدربا لتشيلسي بأنه لن يقبل أبدا قيادة توتنهام، لحبه الشديد لجماهير "البلوز".

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ولا تعد هذه الفعلة هي الأولى من نوعها لمورينيو، الذي سبق له مغازلة جماهير برشلونة أثناء عمله مترجما لمدرب الفريق الإسباني عام 1997، بالقول خلال الاحتفال بلقب كأس ملك إسبانيا "برشلونة سيبقى في القلب، اليوم وغدا وإلى الأبد".

وبعد هذه الواقعة بـ13 عاما قبل مورينيو عرض ريال مدريد، الغريم التقليدي للبارسا، بتولي تدريب الفريق الملكي، ليدخل لاحقا في نزاعات واشتباكات مع أطراف كُثر من "البلوجرانا".

ولم يقتصر الأمر على مورينيو، وهو ما ما تستعرضه "العين الرياضية" في الفيديوجراف التالي.