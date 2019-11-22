25 جنيها إسترلينيا ثمن ولاء مورينيو لتوتنهام

تعهد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو بالولاء لنادي توتنهام الإنجليزي، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي له عقب تعيينه في منصب المدير الفني للفريق اللندني.

وظهر المدرب البرتغالي أمام وسائل الإعلام، الخميس، للحديث لأول مرة فور توليه المهمة، ووجه الصحفيون له عدة أسئلة، من بينها تصريحاته قبل 4 سنوات، حينما أكد عدم قبوله تدريب توتنهام مطلقا، نظرا لاحترامه وحبه لجماهير تشيلسي.

وحاول مورينيو الخروج من هذه الأسئلة المحرجة بإجابة دبلوماسية، قائلا: "أنا أنتمي لكل نادٍ تواجدت به، مثل بورتو، إنتر ميلان وريال مدريد".

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وأكمل: "أيا كان النادي الذي أكون به أرتدي البيجامة الخاصة به أثناء نومي، فأنا رجل منتمٍ للنادي الذي أعمل به".

ويقوم النادي اللندني بطرح بيجامة تحمل شعاره عبر متجره الرسمي، والتي تبلغ تكلفتها 25 جنيها إسترلينيا.

وسيكون على مورينيو دفع 25 جنيها إسترلينيا فقط لشراء هذه البيجامة، لترجمة تصريحاته على أرض الواقع، وإثبات ولائه للسبيرز.

يذكر أن مورينيو تولى المهمة، الأربعاء، خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينو، ليحصل على أول وظيفة منذ إقالته من تدريب مانشستر يونايتد في ديسمبر/ كانون الأول 2018.



