شكرا لقرائتكم خبر عن ما هى الأنواع المختلفة لكسور الذراع والوقت اللازم لشفائها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كسور العظام من الإصابات الأكثر شيوعا عند ممارسة الرياضة أو نتيجة لكثرة حركة الأطفال الصغار، وأبرزها شيوعا الكسر في الذراع، وتحدث تلك الإصابة بالعمود الطويل والنحيف لأحد عظام الذراع الثلاثة وهي العضد ونصف القطر والزند.

ووفقا لما ذكره " Harvard Health Publications" فالعضد هو العظم الذي يمتد من الكتف إلى الكوع، في الأشخاص الأصحاء، تكون معظم كسور العضد ناتجة عن ضربة مباشرة في أعلى الذراع، يحدث هذا غالبًا بسبب حادث سيارة أو سقوط شديد التأثير، في كثير من الأحيان ، يمكن لعظم العضد أن ينكسر بسبب تحريف حاد في الجزء العلوي من الذراع ، أو سقوط ذراع ممدودة ، أو تقلص شديد في عضلات الذراع العليا.

إذا كسر العظام بسبب تقلص العضلات الشديد ، فإن منحنيات كسر حول العظام. يُسمى هذا أحيانًا "كسر لولبي" أو "كسر قذف الكرة" هذه الإصابات نادرة إلى حد ما.

إذا انفصل العضد بسبب عثرة أو سقوط منخفض التأثير ، فقد يعني ذلك أن العظام قد ضعفت بسبب مرض ، مثل هشاشة العظام أو السرطان، وتسمى هذه الكسور المرضية. الكسور المرتبطة بالسرطان في عظم الذراع العلوي تميل إلى الحدوث عند كبار السن تميل كسور عظم العضد المرتبطة بالصدمات إلى التأثير على الشباب.

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كسور الساعدالساعد يحتوي على عظمين ، نصف القطر والزند يمتد كلاهما من الكوع إلى الرسغ، نصف القطر على نفس الجانب من الذراع مثل الإبهام، الزند على جانب الإصبع الصغير.

عندما يتم كسر الساعد ، قد يتم كسر نصف القطر أو الزند بمفرده ، أو قد يتم كسر كلتا العظمتين، في كلتا الحالتين ، تكون الإصابة دائمًا ناتجة عن ضربة مباشرة للساعد ، أو عن طريق السقوط على ذراع ممدودة.

قد تحتاج الكسور الصغيرة من الساعد لحوالي أربعة أسابيع حتى تلتئم ،قد تكون هناك حاجة إلى إصلاح كسور الساعد الشديدة جراحيًا ، ثم تجميدها لمدة تصل إلى 12 أسبوعًا.

قد تلتئم كسور صغيرة في العضد في فترة تصل إلى ثمانية أسابيع في المرضى الأصحاء. ومع ذلك ، قد تستغرق كسور العضد الأكثر خطورة أكثر من 12 أسبوعًا لإصلاحها. هذا صحيح بشكل خاص في كبار السن.

قد تكون تمارين إعادة التأهيل التي تصل إلى ستة أشهر ضرورية للعضلات والقوة للتعافي بعد كسور الساعد والعضد.