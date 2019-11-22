النظام الغذائى الغنى بالبقوليات يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

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وفقا لدراسة نشرت في مجلة Advances in Nutrition ، فإن النظام الغذائي الغني بالفاصوليا والعدس والبازلاء وغيرها من البقوليات يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.
واستعرض الباحثون في هذه الدراسة، الحالات المعرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكانت تتناول البقوليات باستمرار.
ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين تناولوا معظم البقوليات قلت لديهم معدلات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم بنسبة تصل إلى 10 ٪ عند مقارنتها بالأشخاص الذين تناولوا كميات أقل .
في ضوء تسليط الضوء على الأسباب الكامنة وراء ذلك ، لاحظ مؤلفو الدراسة أن الفاصوليا والبقوليات الأخرى تفيد صحة القلب والأوعية الدموية، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين النباتي والمغذيات الدقيقة الأخرى ، ولكنها منخفضة الدهون وخالية من الكوليسترول ومنخفضة في مؤشر نسبة السكر في الدم.
لذا فإن إضافة المزيد من الحبوب إلى أطباق الطعام يمكن أن يكون أداة قوية في مكافحة أمراض القلب وخفض ضغط الدم.
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