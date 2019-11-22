كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - خلال فترة الحمل تحتاج الحامل إلى كمية إضافية من الماء لتواكب التغيرات واحتياجات الجسم وللمحافظة على الصحة واللياقة. وإن تساءلت عن أهمية الماء لجسمك، فباختصار الماء يقوم بذلك... فوائد الماء للجسم: - طرد السموم من الجسم

- المساعدة على الهضم Advertisements - المساعدة على امتصاص الفيتامينات والمعادن من الطعام

- تنشيط الجسم. هذه العوامل قد تتباطأ خلال فترة الحمل لذا تحتاج الحامل إلى كمية إضافية من الماء لإمداد الجسم بما يحتاجه. لذا تنصح منظمة الصحة العالمية WHO بتناول ما بين 1.5 و2 لتر من الماء يوميا أي ما يعادل 8 أقداح. وخلال فترة الحمل يجب إضافة ما بين 2 الى 4 أقداح أي يكن مجمل استهلاك الماء من قبل الحامل هو 3 لترات يومياً. طرق استهلاك الماء حسب الخدمات الصحية الوطنية البريطانية - اشربي قدحاً من المال حال استيقاظك من النوم بدلا من القهوة والشاي. بإمكانك إضافة بعض قطرات من عصير الليمون للماء.

- لا تنتظري الى أن تشعري بالعطش.

- تجنبي المشروبات التي تحتوي على الكافيين والنسبة المرتفعة من السكر لأنها تسبب في جفاف الجسم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كم لتر من الماء تحتاج الحامل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.