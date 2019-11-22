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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري هو مرض ناتج عن مستويات غير طبيعية من السكر في الدم، حيث تساعد مادة كيميائية منتجة بشكل طبيعي تسمى الأنسولين في تحويل نسبة السكر في الدم إلى طاقة يمكن استخدامها في العمل اليومي، ومع ذلك ، فإن الجهاز المناعي لمرضى السكر يخطئ فى الخلايا المنتجة للأنسولين في الفيروسات التي تنقل الأمراض، وبالتالي يبدأ في تدميرها.

ووفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا" فإن مرض السكري يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية وهذا يمكن أن يؤدي أيضًا إلى مضاعفات تتعلق بالعيون والكلى والجهاز العصبي بشكل عام.



مرض السكرى

أنواع مرض السكري

هناك نوعان متميزان من هذا المرض: النوع الأول والنوع الثاني من السكري.

-سكرى النوع الأول، رغم ندرته ، هو الأكثر خطورة بين الاثنين، حيث لا ينتج الجسم أي أنسولين على الإطلاق.

-على العكس من ذلك ، فإن مرضى السكري من النوع الثاني (T2D) ينتجون الأنسولين، لكن أجسامهم غير قادرة على استخدامه، حيث طور هؤلاء الأفراد مقاومة لمادة الأنسولين، وإن كان إنتاج الأنسولين منخفضًا إلى حد ما.

كيف تتحكم الوراثة فى إصابتك بمرض السكرى؟

أظهرت العديد من التقارير أن أقوى مؤشر على احتمالية إصابة شخص ما بمرض السكري من النوع الثاني هو ما إذا كان أفراد أسرهم قد عانوا من ذلك في الماضي.

و خلصت دراسة أجراها روبرت واجنر شملت أكثر من 8000 مريض إلى أنه في المتوسط، يزيد خطر إصابتك بمرض السكري السابق إذا كان أفراد عائلتك يعانون من مرض السكري بنسبة 26٪.

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وإذا كنت تعاني من مرض ما قبل مرض السكري، فهناك فرصة لـ1 من كل 5 أشخاص للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وتاريخ العائلة المرضى أو الوراثة يظل المؤشر الأكثر موثوقية للقضايا المتعلقة بمرض السكري.

أظهرت دراسة تلو الأخرى أن عوامل أخرى ، مثل الأسباب الوراثية أو الأسباب المتعلقة بنمط الحياة، لم تفسر سوى نسبة صغيرة من حالات مرض السكري.

يمكن أن تبدأ أعراض مرض السكري في الظهور مبكرًا إلى حد ما في حياة الشخص، بحلول سن 21 ، من المحتمل أن تكون قد عانيت من بعض أشكال المرض.

وتشمل علامات الإنذار المبكر للإصابة بمرض السكرى: العطش الشديد، صعوبة التئام الجروح والإرهاق المفرط ، وزيادة الشهية، والرؤية الضبابية، وغيرها.

استشر طبيبك على الفور إذا وجدت نفسك تعاني من هذه الأعراض بشكل منتظم.

وهناك بعض الأعراض لمرض السكري من النوع الأول مثل فقدان الوزن المفاجئ، وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا مثل القيء أو الغثيان.