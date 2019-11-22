تناول الألياف والزبادي يقلل فرص الإصابة بسرطان الرئة

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رويترزالجمعة 2019/11/22 04:09 م بتوقيت أبوظبي
تناول الزبادي يقلل فرص الإصابة بسرطان الرئة
أظهرت مراجعة بحثية أن من يتناولون المزيد من الألياف واللبن (الزبادي) قد يكونون أقل عرضة للإصابة بسرطان الرئة حتى وإن كانوا مدخنين.
ودرس الباحثون بيانات 10 دراسات سابقة شملت نحو 1.45 مليون شخص بالغ في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة، وبعد متابعة على مدى 8.6 عام في المتوسط تم توثيق 18822 حالة إصابة بسرطان الرئة.
ومقارنة بمن لم يتناولوا اللبن الزبادي على الإطلاق، كان من استهلكوا أكبر قدر منه أقل عرضة بنسبة 19% للإصابة بسرطان الرئة.
وقال الباحثون في دراستهم التي نشرتها دورية الجمعية الطبية الأمريكية لطب الأورام إنه تبين أن من تناولوا أكبر قدر من الألياف الغذائية كانوا أقل عرضة بنسبة 17% للإصابة بسرطان الرئة.
أما من تناولوا أكبر قدر من الألياف وأعلى كمية من اللبن فكانت نسبة إصابتهم بسرطان الرئة أقل 33% عمن تناولوا أقل قدر منهما.
وكتبت الدكتورة شياو أو شو من المركز الطبي التابع لجامعة فاندربلت في ناشفيل بولاية تنيسي وزملاؤها في البحث: "تشير دراستنا إلى فائدة صحية جديدة محتملة لزيادة الألياف واللبن في الغذاء في مجال الوقاية من سرطان الرئة".
وظلت الصلة قائمة بين انخفاض احتمالات الإصابة بسرطان الرئة وتناول المزيد من الألياف واللبن حتى بعدما رصد الباحثون عادات التدخين.
وخلصت الدراسة إلى أن من لم يسبق لهم التدخين تقل احتمالات إصابتهم بسرطان الرئة بنسبة 31% عند تناولهم أعلى مقدار من الألياف واللبن مقارنة مع 24% عند المدخنين و34% عند المدخنين السابقين.
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