شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الإصابة بالحساسية عديدة أهمها حبوب اللقاح والحيوانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الحساسية هي رد فعل الجهاز المناعي لشيء غير ضار عادة، رد الفعل هذا يؤدي إلى إطلاق الهستامين والمواد الكيميائية الأخرى في الجسم، وهذه المواد الكيميائية تسبب أعراض الحساسية، والتي عادة ما تكون خفيفة ولكن مزعجة، ومن الأمثلة على ذلك سيلان الأنف من حمى القش والتهاب الأنف التحسسي أو طفح جلدي .

ومع ذلك، في بعض الحالات، يمكن أن تكون الأعراض أسوأ بكثير وتشمل الجسم بأكمله، والحساسية المفرطة هي أشد أنواع الحساسية في الحساسية المفرطة، تسبب هذه المواد الكيميائية المناعية أعراضًا خطيرة للجلد، مثل خلايا النحل والتورم ، بالإضافة إلى مشاكل شديدة في التنفس وضغط دم منخفض للغاية، وفقا لما أكدته"Harvard Health Publications".

يمكن أن تحدث الحساسية بواسطة مجموعة واسعة من مسببات الحساسية. وتشمل تلك الشائعة:

حبوب اللقاح: الحساسية التي تأتي وتذهب مع الفصول وعادة ما يتم إثارتها بواسطة حبوب اللقاح النباتية.

الأطعمة : وخاصة الفول السوداني والمكسرات.

وبر الحيوانات الأليفة : وخاصة من القطط وغيرها من الحيوانات الأليفة فروي.

الأدوية: في حين أن أي دواء يمكن أن يسبب الحساسية ، فإن البنسلين والمضادات الحيوية من السلفا هي من بين الجناة الأكثر شيوعًا.

جراثيم العفن: المصدر الخفي لجراثيم العفن هو التربة الرطبة للنباتات المنزلية. Advertisements لسعات الحشرات: خاصة من النحل والناموس. ​الأعراض لسعات الحشرات: خاصة من النحل والناموس. ​الأعراض تعتمد الأعراض على نوع رد الفعل التحسسي. حبوب اللقاح والحساسية وبر الحيوانات الأليفة تسبب عادة العطس، حكة وسيلان الأنف، انسداد الأنف، عيون حمراء ، حكة ، أو مائية، حكة أو التهاب الحلق.

يمكن أن يؤدي احتقان الأنف إلى التنفس عن طريق الفم ، كما أن تقطير المخاط الزائد من الأنف إلى الحلق يمكن أن يسبب سعالًا دائمًا والتهاب في الحلق.

أكثر الأعراض شيوعا لحساسية الأدوية هي الطفح الجلدي، إذا كنت قد تعرضت للدواء من قبل ، فقد يبدأ الطفح سريعا ، خلال اليوم الأول أو اليومين التاليين بعد تناول الدواء، يمكن أيضًا تأجيل التفاعل ويمكن أن يحدث في وقت متأخر من 8 إلى 10 أيام بعد بدء الدواء، من الممكن أن تصاب بالطفح الجلدي بعد الانتهاء من دورة الدواء لمدة أسبوع. عندما يحدث هذا ، فإنه عادة ما يرتبط بالمضادات الحيوية.

عادة ما تحدث أعراض الحساسية المفرطة في غضون ثوانٍ إلى دقائق من التعرض للحساسية ، ولكن قد تتأخر الأعراض أحيانًا لعدة ساعات تتراوح الأعراض من خفيفة إلى شديدة للغاية. يمكن أن تشمل:

نبض سريع ، التعرق ، الدوخة ، الإغماء ، فقدان الوعي، الصفير ، وضيق الصدر ، وصعوبة التنفس ، والسعال، خلايا حمراء ،حكة ، والتي قد تتصل لتشكيل مناطق أكبر من تورم الجلد، تورم في الشفاه أو اللسان أو العينين، غثيان ، قيء ، تشنجات في البطن ، إسهال، شحوب ، لون البشرة المزرق، تورم الحلق ، مع شعور ضيق الحلق ، ورم في الحلق ، بحة في الصوت ، أو عرقلة تدفق الهواء.

مع العلاج المبكر والملائم لرد الفعل التحسسي ، تتحسن الأعراض بسرعة خلال ساعات قليلة. إذا كان لدى الشخص بالفعل أعراض أكثر خطورة وأي حالات خطيرة ذات صلة ، فقد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى يتعافى بشكل كامل بعد العلاج، إذا لم يتم علاجه ، فقد يسبب الحساسية المفرطة الوفاة في غضون دقائق إلى ساعات.