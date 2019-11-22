شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: 46% من الأطفال الهنود يخضعون لاختبارات منتظمة للعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف استطلاع للرأى أجرته مؤسسة "سيجنفاى" البحثية على 1000 طفل من الهنود و300 طبيب عيون فى أكبر 10 مدن هندية، أن 68% من الآباء الهنود يعتقدون أن نظر أبنائهم يمثل أولوية لهم، فى حين أن 46 % منهم فقط يختبرون عيون أطفالهم بانتظام.

وقال الباحثون الذين أجروا الاستطلاع، "نشهد زيادة مثيرة للقلق فى عدد حالات قصر النظر المبلغ عنها بالأطفال دون سن 12 عامًا، وفى المتوسط يتأثر 23-30% من الأطفال فى الهند بقصور البصر، خاصةً الأطفال المقيمين فى المناطق الحضرية، فالتعرض الشديد للتليفزيون والهواتف المحمولة وشاشات الكمبيوتر والأجهزة الرقمية الأخرى يؤثر بشكل كبير على نظر الأطفال".

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من جانبها أكدت "كولديب دول"، أستاذ أمراض العيون فى كلية الطب جامعة نيودلهى، أن تلوث الهواء يمكن أن يسبب حكة مفرطة فى العينين ما يؤدى إلى ضعف البصر، كما أن العوامل الوراثية سبب جذرى للأطفال الذين يعانون من قصر النظر الذى يمكن أن يؤثر على أدائهم وتطورهم على المدى الطويل.

وحول الإضاءة الصناعية، أفادت عينة من الآباء الهنود الذين أجرى عليهم الاستطلاع، أن أطفالهم يقضون 14 ساعة على الأقل فى منازلهم، ويعتقد معظمهم أن الإضاءة لها تأثير مباشر على قدرة الطفل على التركيز.

وشدد الباحثون على أهمية اختيار أولياء الأمور للإضاءة المثالية لمنزلهم والتى يمكن أن تقلل من وهج أو وميض يمكن أن يؤدى إلى عدم الراحة والصداع.