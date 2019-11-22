السجائر الإلكترونية تقتل 47 في أمريكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، الخميس، أن عدد الوفيات الناجمة عن مرض رئة غامض مرتبط باستخدام السجائر الإلكترونية ارتفع إلى 47.

وأكدت الهيئة الصحية الأمريكية أن الضحايا كانوا من 25 ولاية أمريكية وكانت أعمارهم تتراوح بين 17 و75 عاما، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هناك حتى الآن ألفين و290 حالة إصابة بمرض الرئة المرتبط بتدخين السجائر الإلكترونية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه يخطط لرفع الحد الأدنى لسن شراء السجائر الإلكترونية في استجابة لتفشي مرض الرئة المميت.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض مؤخرا إنهم عثروا على أسيتات فيتامين إي في جميع عينات السوائل التي تم جمعها من رئتي 29 مريضا من 10 ولايات.