شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. 9 أعراض لاكتشاف الزائدة الدودية مبكرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من أكثر الأمراض شيوعاً، ويجب اكتشافها مبكراً حتى لا تعرض حياتك للخطر إذا أهملتها، من خلال هذا الفيديو المعلوماتى نتعرف على أبرز أعراض التهاب الزائدة الدودية واكتشافها مبكراً، وفقًا لموقع "webmed" . أعراض تجعلك تكتشف الزائدة الدودية مبكراً أعراض تجعلك تكتشف الزائدة الدودية مبكراً -ألم أسفل البطن بالجزء الأيمن. -التشنجات . -عدم القدرة على الحركة. -ارتفاع درجة حرارة الجسم. - زيادة ضربات القلب. -تهيج فى المعدة. -الغثيان والقىء. Advertisements - فقدان الشهية. -الإمساك أو الإسهال. مضاعفات الزائدة الدودية فى حال إهمال علاجها قد تنفجر داخل جسمك وهو ما يعرض حياتك للخطر. ماذا تفعل إذا ظهرت عليك الأعراض؟ ماذا تفعل إذا ظهرت عليك الأعراض؟ -الذهاب مباشرة للمستشفى. -إجراء سونار على البطن بالمستشفى. -تحليل صورة الدم الكامل. علاج التهاب الزائدة - عند التأكد من التحاليل يتم تحديد موعد عملية إزالة الزائدة جراحياً.

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