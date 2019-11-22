شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على مائدة فطارك.. 11 فائدة لدقيق الشوفان والطرق الصحية لصنعه بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم الجميع أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة لأنها تمتلئ بالطاقة لتواجه اليوم بأفضل طريقة ممكنة، هل سبق لك أن فكرت لماذا يقترحون إضافة دقيق الشوفان إلى الوجبة الأولى من اليوم؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد..



يمكن تناوله مع اللبن او الفواكه فى وجبة الافطار

يساعد الجسم على طرد النفايات ..

أفضل فوائد دقيق الشوفان:أولا:

بفضل الكمية الهائلة من الأحماض الأمينية التي يحتوي عليها، فإنه يحفز إنتاج اللوكتين في الكبد، هذا يساعد الجسم على طرد النفايات، تناوله جيدًا لتنظيف جدران الشرايين لأن الألياف "تضع حاجزًا" في رواسب الدهون التي تتراكم فيها والتي يمكن أن تسبب الكثير من مشاكل الصحة والكولسترول.

ثانيا: يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم..

هذه أخبار رائعة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يجب عليك بالتأكيد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي من أجل تحسين هضم النشا، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، خاصة بعد الأكل.



يمكن صنع العيش من الشوفان

ثالثا: يخلصك من الإمساك..

يساعد الشوفان على تقليل أحماض المرارة، مما يمنع الإمساك، كما أنه يحتفظ بالشعور بالشبع لفترة أطول، وهو بديل جيد للأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائى معين لخفض الوزن.



الشوفان يمكن استعماله حلو او مالح

رابعا: يحتوي على بروتينات مفيدة للغاية..

يوجد ثمانية أحماض أمينية أساسية في هذا الطعام، وبالتالي، فهو مصدر للبروتينات الجيدة، هذه الجودة تسمح لها بتكوين أنسجة جديدة في جسمك.

خامسا: الشوفان يحمى من الإصابة بسرطان الثدى والقولون..

هناك العديد من الدراسات حول خصائص هذه الحبوب كقوة وقائية ضد السرطان، وهو مرض شائع للغاية في الوقت الحاضر، هذا بسبب المواد الكيميائية النباتية التي تحتوي عليها، وبالتالي، نقترح عليك أن تأكله كل يوم لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الثدي أو القولون.

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سادسا: مفيد لصحة القلب..

ويرجع ذلك إلى محتويات أوميجا3 ، وحمض اللينوليك، والمعروفة باسم "الدهون الجيدة"، والتي تساعد على تقليل الكولسترول السيئ (LDL).

سابعا: دقيق الشوفان يساعد فى حماية الأعصاب ..

بفضل فيتامينات "ب" في دقيق الشوفان، يحافظ على توازن الجهاز العصبي، ويحمى الأعصاب.



فوائد دقيق الشوفان

ثامنا: يساعد فى عمل الغدة الدرقية..

وخاصة فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنه يحتوي على اليود، وهو معدن يساعد الغدة الدرقية على العمل بشكل صحيح.

تاسعا: يمنع ترقق" هشاشة" العظام..

لأنه يحتوي على مستويات الكالسيوم اللازمة لصحة العظام الجيدة، ويمنع التخلص من المعادن.

عاشرا: يخفض الوزن ..

لهذا السبب، يجب أن تأكله على معدة فارغة أو مع وجبة الإفطار، جنبًا إلى جنب مع الحليب الخالي من الدسم أو حليب الصويا أو عصير البرتقال أو المكسرات.

يعتبر دقيق الشوفان أحد أفضل مصادر الطاقة، ولهذا نوصي بتناوله أولاً في الصباح أو قبل منتصف النهار، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعملون ساعات طويلة أو يضطرون للدراسة لأداء الامتحان.

احدى عشر: يستخدم في علاجات التجميل..

يمكنك الاستفادة من خصائص دقيق الشوفان إلى جانب تناوله فقط، يمكنك أيضًا استخدامه موضعيًا (خارجيًا) مع كريم مرطب للحوصل على وجه مدهش حقًا، إنه أرخص بكثير من أي علاج تجميل آخر.



يساعد فى التخلص من الوزن

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خليه على الفطار

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لصنع العيش منه

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الشوفان له فوائد عديدة

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كيف تأكل دقيق الشوفان ؟.. هذه هي أفضل الطرق لإضافة هذه الحبوب الرائعة إلى نظامك الغذائي اليومي، كما يقدمها موقع Step to health: عصير الشوفان:أضف تفاح، أو موز، أو كمثرى، أو حليب، أو زبادي، مع بعض ملاعق من دقيق الشوفان إلى الخلاط واخلطه جيدًا، يمكنك شرب هذا العصير اللذيذ في أي وقت من اليوم، يمكن تحليته بالسكر إذا لزم الأمرالفطائر:يمكن أن تكون مالحة أو حلوة، وفقا لتفضيلاتك، اصنعيها مع القليل من دقيق الشوفان والحليب، ثم قدميه مع الخضار أو المربى والفواكهخبز الشوفان:إنه خبز القمح الكامل، مع اضافة دقيق الشوفان اليه، يمكنك إضافة القرفة وجوزة الطيب إليه، لا تنس إضافة الخميرة حتى ترتفع في الفرن، يمكنك أيضًا إضافة الزبيب، والبذور، والجوز والشوكولاتة وما إلى ذلكيوضع على السلطة:أضيفي البصل، والطماطم، والبطاطس المسلوقة، والخيار، والخس، والجزر المبشور.يستخدم بديلا عن البقسماط أو الدقيق على اللحوم أو الدجاج أو الخضار: بدلاً من استخدام فتات الخبز أو الدقيق، يمكنك استخدام الشوفان على الطعام، في عمل الباذنجان، والدجاج، والسمك، واللحوم، وغيرهالتناوله على الإفطار:هذه هي الطريقة الأكثر شعبية لتناوله، ضعي رقائق الشوفان الخام في اللبن، بعض الناس يفعلون ذلك مباشرة في عصير البرتقال، سيساعدك ذلك على منع الإمساك، وسيمنحك أيضًا الكثير من الطاقة.