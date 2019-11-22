- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
شكرا لقرائتكم خبر عن خليه على مائدة فطارك.. 11 فائدة لدقيق الشوفان والطرق الصحية لصنعه بالمنزل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلم الجميع أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة لأنها تمتلئ بالطاقة لتواجه اليوم بأفضل طريقة ممكنة، هل سبق لك أن فكرت لماذا يقترحون إضافة دقيق الشوفان إلى الوجبة الأولى من اليوم؟ تابع القراءة لمعرفة المزيد..أفضل فوائد دقيق الشوفان:
يمكن تناوله مع اللبن او الفواكه فى وجبة الافطار
بفضل الكمية الهائلة من الأحماض الأمينية التي يحتوي عليها، فإنه يحفز إنتاج اللوكتين في الكبد، هذا يساعد الجسم على طرد النفايات، تناوله جيدًا لتنظيف جدران الشرايين لأن الألياف "تضع حاجزًا" في رواسب الدهون التي تتراكم فيها والتي يمكن أن تسبب الكثير من مشاكل الصحة والكولسترول.ثانيا: يساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم..
هذه أخبار رائعة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، يجب عليك بالتأكيد إضافة هذا الطعام إلى نظامك الغذائي من أجل تحسين هضم النشا، والحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة، خاصة بعد الأكل.
يمكن صنع العيش من الشوفان
يساعد الشوفان على تقليل أحماض المرارة، مما يمنع الإمساك، كما أنه يحتفظ بالشعور بالشبع لفترة أطول، وهو بديل جيد للأشخاص الذين يعتمدون على نظام غذائى معين لخفض الوزن.
الشوفان يمكن استعماله حلو او مالح
يوجد ثمانية أحماض أمينية أساسية في هذا الطعام، وبالتالي، فهو مصدر للبروتينات الجيدة، هذه الجودة تسمح لها بتكوين أنسجة جديدة في جسمك.خامسا: الشوفان يحمى من الإصابة بسرطان الثدى والقولون..
هناك العديد من الدراسات حول خصائص هذه الحبوب كقوة وقائية ضد السرطان، وهو مرض شائع للغاية في الوقت الحاضر، هذا بسبب المواد الكيميائية النباتية التي تحتوي عليها، وبالتالي، نقترح عليك أن تأكله كل يوم لتقليل احتمال الإصابة بسرطان الثدي أو القولون.
ويرجع ذلك إلى محتويات أوميجا3 ، وحمض اللينوليك، والمعروفة باسم "الدهون الجيدة"، والتي تساعد على تقليل الكولسترول السيئ (LDL).سابعا: دقيق الشوفان يساعد فى حماية الأعصاب ..
بفضل فيتامينات "ب" في دقيق الشوفان، يحافظ على توازن الجهاز العصبي، ويحمى الأعصاب.
فوائد دقيق الشوفان
وخاصة فرط نشاط الغدة الدرقية، لأنه يحتوي على اليود، وهو معدن يساعد الغدة الدرقية على العمل بشكل صحيح.تاسعا: يمنع ترقق" هشاشة" العظام..
لأنه يحتوي على مستويات الكالسيوم اللازمة لصحة العظام الجيدة، ويمنع التخلص من المعادن.عاشرا: يخفض الوزن ..
لهذا السبب، يجب أن تأكله على معدة فارغة أو مع وجبة الإفطار، جنبًا إلى جنب مع الحليب الخالي من الدسم أو حليب الصويا أو عصير البرتقال أو المكسرات.
يعتبر دقيق الشوفان أحد أفضل مصادر الطاقة، ولهذا نوصي بتناوله أولاً في الصباح أو قبل منتصف النهار، خاصةً بالنسبة للأشخاص الذين يعملون ساعات طويلة أو يضطرون للدراسة لأداء الامتحان.احدى عشر: يستخدم في علاجات التجميل..
يمكنك الاستفادة من خصائص دقيق الشوفان إلى جانب تناوله فقط، يمكنك أيضًا استخدامه موضعيًا (خارجيًا) مع كريم مرطب للحوصل على وجه مدهش حقًا، إنه أرخص بكثير من أي علاج تجميل آخر.
يساعد فى التخلص من الوزن
خليه على الفطار
لصنع العيش منه
الشوفان له فوائد عديدة
كانت هذه تفاصيل خبر خليه على مائدة فطارك.. 11 فائدة لدقيق الشوفان والطرق الصحية لصنعه بالمنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.