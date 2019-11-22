شكرا لقرائتكم خبر عن هل تسخين الأرز خطر على الصحة فعلا وما هى الطريقة المثلى للطهى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك اعتقاد شائع بأنه يجب عدم إعادة تسخين الأرز لما يسبب من مشاكل صحية، ولكن الحقيقة ان هذه المعتقدات خاطئة وليس لها أى أساس علمى، فمن الممكن إعادة تسخين الأرز ولكن يجب على الناس اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامته للأكل.

ووفقا لما ذكره موقع " medicalnewstoday" يعتبر الأرز أكثر إشكالية من بعض الأطعمة المتبقية، حيث إنه قد يحتوي على بكتيريا تدعى Bacillus cereus والتي تنجو من بعض عمليات الطهي.

غالبًا ما تكون هذه البكتيريا هي سبب التسمم الغذائي الناتج عن الأرز المعاد تسخينه أو طهيه، التسمم الغذائي عادة ما يسبب الإسهال والقيء ويمكن أن يسبب مضاعفات شديدة في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية أخرى.

إذا لم يتم اتباع إرشادات سلامة الأغذية بشكل صحيح ، فقد تنمو البكتيريا على الأرز المتبقي وتجعل الأشخاص الذين يتناولونه يصابوا بالأمراض ومع ذلك ، فإن تناول الطعام بشكل صحيح يمكن أن يمنع المرض.

كيفية تحضير وتخزين الأرز بأمان

إذا اتبع الشخص إرشادات سلامة الأغذية ، فيمكنه إعادة تسخين الأرز دون مخاطرة.

تحدد وزارة الزراعة بالولايات المتحدة الأمريكية الطرق الأكثر أمانًا لطهي الطعام وتخزينه وإعادة تسخينه ، بما في ذلك الأرز ، بشكل صحيح.

ستضمن كل خطوة من الخطوات التالية أمان تسخين الأرز :1. اغسل يديك جيداً

اغسل يديك جيدًا جيدًا قبل إعداد الطعام وطبخه،و الحفاظ على الأواني التي لمست المنتجات الحيوانية الخام منفصلة.

2. طهي الأرز بشكل صحيح

عند طهي الأرز ، تأكد من وصوله إلى درجة حرارة عالية، ويقدم الأرز مباشرة بعد الطهي.

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3. تبريد بقايا الطعام بسرعة

لتقليل نمو البكتيريا ، قم بتبريد الطعام بسرعة عن طريق:

تقسيم الطعام إلى أوعية الطعام الضحلة وختمها بغطاء.

وضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة.

لا تترك الأرز أو أي طعام ساخن جالسًا لأكثر من ساعة.

4. تخزين بقايا الطعام بشكل صحيح

توصي وزارة الزراعة بتخزين بقايا الطعام فقط لفترات محددة:

تخلص من بقايا الثلاجة بعد 3 إلى 4 أيام.

تخلص من بقايا الفريزر بعد 3 إلى 4 أشهر.

تخزين الأطعمة في درجة حرارة آمنة، وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تبلغ درجة حرارة الغرفة 90 درجة فهرنهايت ، وهي درجة الحرارة المثالية لنمو البكتيريا، تنمو البكتيريا بسرعة بين 40 درجة فهرنهايت و 140 درجة فهرنهايت، تخزين الأطعمة في 40 درجة فهرنهايت وتحت، تأكد من أن الثلاجة في درجة الحرارة هذه أو أقل، تخلص من أي بقايا محفوظة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.