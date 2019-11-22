س وج.. كل ما تريد معرفته عن الإجهاض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الإجهاض يعد من الأمور التي تتعرض لها بعض النساء خلال فترة الحمل، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف أكثر عن الإجهاض، وذلك وفقا لموقع "webmed وhealthline".
الاجهاض
الإجهاض هو فقدان الجنين أي نزوله وعدم اكتمال الحمل، وتتعرض نسبة كبيرة من النساء لهذا الأمر في الثلث الأول من الحمل.ما هي أعراض الإجهاض؟
هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة التعرض للإجهاض، وأبرزها نزول الدم أي نزيف خفيف ثم كثيف، وألم حادة يصعب تحمله في البطن، ويصاحب ذلك تقلصات حادة، مع ارتفاع في درجات الحرارة، والشعور بالتعب الشديد، وألم أسفل الظهر، وعند التعرض لهذه الأعراض يجب عليك الذهاب مباشرة للطبيب.
اعراض الاجهاض
تتعرض النساء للإجهاض في حالة معاناه الجنين من مشاكل جنينية كعدم تطور الجنين بشكل طبيعي نتيجة لتلف البويضة أو مشاكل في المشيمية، أو سوء في التغذية، كما أن تناول بعض الأدوية يساهم في الإجهاض وتعرض الحامل للتسمم الغذائي والسمنة، أو مشاكل هرمونية او وجود تشوهات في الرحم.
وفي حالة أن المرأة أكبر من 35 سنة يزداد لديها فرص الإصابة بالإجهاض، أو التي تعاني من السكر أو اضطرابات في الغدة الدرقية، أو ضعف عنق الرحم.
اسباب الاجهاض
علي المرأة التي تجهض القيام ببعض الأشياء، ومنها:
-إجراء فحوصات للرحم وفي حالة أن الرحم نظيف ولا يوجد به بقايا جنين لا تحتاج لأدوية أو علاجات الخاصة بتنظيف الرحم.
-يطلب الطبيب تحليل الدم لتحديد نسبة هرمون الحمل.
علاج الاجهاض
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