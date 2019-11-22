سيدة تنجب أضخم مولود في بريطانيا ولادة طبيعية دون مسكنات في مفاجأة كبيرة

ولدت الطفلة ليلي غريس في مستشفى هول للنساء والأطفال بالمملكة المتحدة، بوزن 5 كيلوغرامات، في مفاجأة كبيرة لوالدتها جيسيكا دريك صاحبة الـ23 عاما. صدمة الأم اكتملت بحصول ابنتها على لقب "أكبر طفل مولود في مستشفى هال ببريطانيا". وقالت الأم: "لم أكن أعلم أنني أنجبت طفلة كبيرة الحجم، علما بأنها ولدت مبكرا قبل موعد ولادتها بأسبوعين". يبلغ عمر ليلي الآن شهرا ونصف، وهي توشك على ارتداء ملابس قياس من 3 إلى 6 أشهر لأن ملابس حديثي الولادة أصبحت صغيرة للغاية بالنسبة لها.

يذكر أن أكبر مولود على الإطلاق في بريطانيا كان بضعف حجم ليلى، وولد في مستشفى ليفربول للسيدات، ولم يتم الكشف عن اسمه.

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