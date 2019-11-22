أميركي يقتل قرينته ويستمر في مراسلة ذويها نيابة عنها في ولاية بنسلفانيا

قام رجل من ولاية بنسلفانيا الأميركية بخنق زوجته السابقة وترك جثتها مرمية في الصحراء. وتشتبه الشرطة الأميركية، بأن جون ماتيو تشابمن، البالغ من العمر 39 عاما قتل زوجته السابقة، هايمه راي فادن. واعترف الرجل بأنه اقترح على زوجته السابقة قضاء عطلة أسبوعية في لاس فيغاس، وربط يديها في الطريق ليتركها في صحراء ولاية نيفادا ولم يرها أحد بعد ذلك.

وعلى الرغم من اختفاء المرأة فإن ذويها كانوا على مدى شهرين مقتنعين بأنها على قيد الحياة وتواصلوا معها على شبكات التواصل الاجتماعي حيث تراسل معهم قاتلها نيابة عنها.

وقالت صحيفة Mirror إن الشرطة وجهت إلى الرجل تهمة اختطاف البشر والاستخدام غير الشرعي لحساب غيره على شبكة التواصل الاجتماعي وذلك قبل إثبات ضلوعه في قضية القتل الجنائية.

واستطاع رجال الشرطة أولا التعرف على هوية الجثة التي عثروا عليها في الصحراء.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا

Advertisements

- الشرطة الأميركية تحقق في مقتل شقيقتين سعوديتين ولم تكشف بعد خلفيات الجريمة

- الشرطة الأميركية تفتح تحقيقًا بواقعة اغتصاب امرأة في غيبوبة منذ 10 سنوات