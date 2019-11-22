شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لحماية جسمك من نزلات البرد فى تقلبات الطقس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية أن هناك كتلة هوائية من أوروبا والجزيرة العربية، هي السبب في تغير درجات الحرارة، وخلال الأسطر القادمة نقدم بعض النصائح الطبية لحماية الجسم من هذه التقلبات، وطرق للتعامل معها بشكل طبي دون الإصابة بنزلات البرد الشديدة، أو ما شابه ذلك، وهذا وفقا لموقع "webmed".

في ظل هذه التقلبات بالطقس، عليك ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة أثناء الخروج من المنزل، وذلك للحفاظ والحد من التعرض لأي مشاكل صحية نتيجة للتعرض لتيارات الهواء الشديدة.

عليك الاهتمام بتناول المشروبات الدافئة التي تساهم في تنشيط الدورة الدموية، كالزنجبيل والقرفة والينسون والكروية، فهي مشروبات تساهم في شعورك بالدفء لأنها تعمل على تنشيط الدورة الدموية بشكل ملحوظ.

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من أهم النصائح التي يجب عليك القيام بها هي الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه الغنية بفيتامين سي لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول الليمون والبرتقال، والبقدونس والبروكلي والقرنبيط، فهذه الحيلة تقلل فرص الإصابة بنزلات البرد.

عسل النحل يعد من الأمور الجيدة التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا عليك تناول ملعقة منه على الريق فهو يحمي الجهاز التنفسي من التعرض للإصابة بنزلات البرد، وأيضا يقوي الجهاز المناعي.

عليك تناول الماء بكميات جيدة، لأنها تعمل علي تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تساهم بشكل كبير في الحد من تعرض الجسم للإصابة بالجفاف، مع ضرورة وضع الكريمات المرطبة تجنبا لتشقق الجلد، كما ينصح تدفئة الجسم جيدا لتجنب التعرض لألم في المفاصل والعظام.