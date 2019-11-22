شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تخفف ألم المفاصل بالطب البديل وبدون أدوية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب المفاصل من الأمراض الشائعة التى تؤدي إلى التهاب مؤلم ومزمن في كثير من الأحيان حول المفاصل والأربطة والأنسجة المحيطة بالعضلات في الساقين أو اليدين، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا"، فى هذا التقرير نتعرف على طرق تخفيف ألم التهاب المفاصل بدون أدوية وبتقنيات الطب البديل.

كيف تتحكم في ألم المفاصل بشكل أفضل؟

على الرغم من أن التهاب المفاصل يمكن أن ينشأ ببساطة من التآكل الطبيعي للأنسجة أو العدوى، يمكن أن يصبح الألم الناتج عن هذه الحالة في بعض الأحيان غير قابل للإدارة ويعطل الأنشطة اليومية، مما يجعل من الصعب عليك التنقل بسهولة.

وهناك علاجات بديلة تساعد فى تخفيف أعراض ألم المفاصل وتحسين نوعية حياتك، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها التحكم في الأعراض ومنع الحالة من التدهور.

وفقًا للخبراء، يجب أن يحصل الأشخاص الذين يعانون من أي نوع من آلام التهاب المفاصل على نفس القدر من النشاط البدني الذي يتمتع به أولئك الذين لا يعانون منه، إذا كانت التمارين الرياضية والتدريبات المنتظمة تخيفك فإن ممارسة رياضة اليوجا أو التأمل أو التاى تشى، وهو أحد أشكال التمرينات المنخفضة التأثير التي يمكن أن تستفيد منها، تعمل عن طريق دمج حركات بطيئة تكون لطيفة على عضلاتك، وتحررها من التوتر وفي نفس الوقت تعمل على تحسين المرونة والقوة والتوازن.

وجدت دراسة أجريت عام 2013 أن طريقة التمرين هذه كانت مفيدة أيضًا في تخفيف الألم والتصلب وتخفيف التورم.

العلاج بالتدليك

أثبتت الدراسات أن التدليك يمكن أن يخفف من أعراض التهاب المفاصل مؤقتًا، مما يحسن حركة المفاصل والعضلات.

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ويمكن أن يكون العلاج الساخن والبارد مفيدًا للتخفيف من الأعراض المزمنة المرتبطة بالتهاب المفاصل.

تعمل فوائد العلاج الساخن والبارد على استرخاء عضلاتك وفي الوقت نفسه، تحفيز وتعزيز الدورة الدموية، والتي غالباً ما تتعطل بسبب التورم والالتهابات.

في حين أن التدليك البارد يخدر الألم ويقلل من الالتهاب، فإن العلاج الساخن يفتح المفاصل ويحسن المرونة، كما يمكن أن يعمل هذا العلاج أيضًا على منع تلف الأنسجة الإضافي.

الإبر الصينية

تعمل وسيلة الشفاء الصينية القديمة التي تتطلب إدخال إبر صغيرة الحجم في الجلد عند نقاط "تحفيز" معينة على وجه التحديد في منع نقاط الألم.

في حين أن فوائد وفعالية الإبر الصينية لم تثبت بالكامل من قبل العلم حتى الآن، لا يوجد إنكار أن الوخز بالإبر يمكن أن يعمل في تخفيف وإدارة الأعراض الخاصة بالتهاب المفاصل، كما أنه يمكن أن يقلل أيضًا من شدة حالتك.

العلاج بالاسترخاء المعرفي

يمكن أن توفر المساعدة النفسية بعض آليات المواجهة الأساسية للتعامل مع أعراض الألم والتوتر بشكل أفضل، يمكن أن يعمل المعالج معك لتحديد المشكلات وتقديم الدعم والمساعدة في عملية إعادة التأهيل أيضًا.

وتشمل بعض أساليب الاسترخاء الأكثر استخدامًا وفعالية في علاج التهاب المفاصل التنفس العميق، استرخاء العضلات.