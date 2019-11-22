شكرا لقرائتكم خبر عن هل تشعر بألم في السرة؟ الزائدة الدودية أبرز الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الشعور بألم شديد في السرة دون وجود سبب لهذا الأمر، ولكن هل تعلم أن شعورك وإصابتك بألم في السرة يعد من الأشياء التي تنذرك للإصابة ببعض الأمراض، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقًا لموقع "WEBMED".



الم السرة

أوضح التقرير أن الإصابة بألم شديد في السرة لها العديد من الدلائل التي تشير إلى وجود أمر ما غير جيد، أي أنها دليل علي الإصابة بالمرض، ومنها:

-الشعور بالإصابة بألم السرة يعد دليلا علي الإصابة بالنوبات القلبية، وذلك حال مصاحبة الألم إلى أعلى أي بالقرب من القلب.

-كثرة الإصابة بألم في السرة تعد دليلاً في بعض الأحيان أنها إصابة بالتهاب في المعدة أو الأمعاء.

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ابرز اسباب الالم في السرة

-تعد الإصابة بألم في السرة من العلامات التي تدل على الإصابة بفتق في السرة.

هل تعلم أن الإصابة بألم شديد في السرة تعد من الأمور التي تشير إلي وجود التهاب في الزائدة الدودية، ولذا في حالة تكرار الألم يجب الكشف عليها لتجنب التعرض لمضاعفات صحية كانفجار الزائدة داخل الجسم.

الإصابة بألم فى السرة تعد علامة على الإصابة بانسداد في الأمعاء الدقيقة.



الم في السرة

وفي حالة تكرار الألم في السرة على المريض معرفة بعض الفحوصات التي يجب عليه القيام بها، ومنها صورة الدم الكاملة وأشعة على البطن والحوض، للتعرف علي السبب.