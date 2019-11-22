شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك عند نقص فيتامين د؟ الضعف الجنسى أبرز الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من نقص في نسبة فيتامين "د" بالجسم، هذا الفيتامين الهام الذي يحافظ على صحة المفاصل والعظام، ويحد من التعرض لأي مشاكل به.

ولكن بعد اجرائك لتحليل يقيس نسبة فيتامين د بالجسم، تكتشف أنك تعاني من نقص به، يجب عليك المتابعة مع الطبيب للتعرف علي أفضل كورس للعلاج، وأيضا للتعرف على أهم النصائح الطبيبة لتجنب التعرض لأي مشاكل صحية به، نتيجة لنقص هذا الفيتامين الهام للجسم.

فإذا كنت تعاني من نقص في نسبة فيتامين د بالجسم، فعليك التعرف على المضاعفات الصحية الناتجة عن نقصه وذلك في حالة إهمالك للعلاج، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشعة الشمس تعد من أهم أبرز العناصر الغنية بفيتامين د، ولذا يجب التعرض لها يوميا لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وأيضا هناك بعض الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين الهام ومنها التونة والبيض، ولذا يجب تناولهم بكثرة.

من أهم فوائد فيتامين د بالجسم هي تقوية العظام والعضلات، كما أنه يعمل على تنظيم نسبة ضغط الدم، كما أنه يقلل من فرص الإصابة بمرض التصلب المتعدد، ويحمي المفاصل بشكل كبير، ولذا نقصه يعد من الأشياء المضرة والتي يجب علاجها دون إهمالها.

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وعن أعراض نقص فيتامين د، فمنها ألم شديد في العظام، مع ارتفاع في ضغط الدم، والإكتئاب الشديد يعد من أعراضه، وفي حالة اهمال علاجه يتعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأشياء علي المدي البعيد، ومنها:

-يزداد فرص الإصابة بالخرف والزهايمر، فهذا ما أشارت له العديد من الدراسات الطبية، وهذا الأمر يكون كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة به.

-يزداد فرص إصابة الرجال بسرطان البروستاتا هذا ما أشارت له بعض الدراسات.

-يكون الضعف الجنسي من أبرز مضاعفات نقص فيتامين د.

-زيادة فرص الإصابة بأمراض القلب المختلفة كتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم