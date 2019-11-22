شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أقوى العضلات فى الجسم حسب موقعها.. أهمها عضلة القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتكون جسم الإنسان من أكثر من 600 نوع من العضلات المختلفة، وكل مجموعة من العضلات لديها عمل معين .

قد يساعد البعض في الحفاظ على وضعنا، والبعض الآخر يتحكم في الحركة، بينما يحمل البعض الآخر أعضاء داخلية مثل القلب والمعدة، لكن السؤال هو هل حاولت معرفة ما هى أقوى العضلات فى الجسم؟

اقوى العضلات فى الجسم

وفقا لتقرير موقع " timesofindia" كل مجموعات العضلات لها وظيفة محددة، مما يساعد الجسم على العمل بشكل صحي، فإذا كنا نقصد العضلات التي تستطيع تحمل أكبر قدر من الضغط، فهي "عضلة الساق"، التى تساعدك على الوقوف والمشي والجري وأداء أعمال أخرى.

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اما عن العضلات التى تؤدى أكبر قدر من العمل البدني أثناء حياة الإنسان، فعندئذ تكون عضلات قلبك.

أما عن أقوى العضلات التي تمارس أقصى قوة على الجسم الخارجي، فعندئذ تكون "عضلة الكتلة ، وهي عضلة كثيفة موجودة في الخد، وتقع في الجزء الخلفي من الفك، هذه العضلات مسؤولة عن فتح وإغلاق فكيك عندما تمضغ طعامك، وهى ضيقة لأنها عبارة عن ألياف عضلية معبأة بكثافة، فإذا كانت جميع عضلات الفك تعمل معًا ، فيمكنها إغلاق الأسنان بقوة 25 كجم ، وهذا هو السبب في أنها بالمعنى الحقيقي ، هي واحدة من أقوى العضلات وأكثرها قوة على الإطلاق.

كيف تجعل عضلاتك مرنة

يمكنك القيام بالركض وتمتد عضلات الساق، التى تقوى عضلاتك وتمنع أمراض القلب وتقوى عضلة القلب لعضلات قلبك ، أما عن عضلة كتلة العضلات، التى تقع على جانبي الفك، يمكن تدليكلها بسهولة فهى تقع رأسياً من الأذن إلى زاوية الفك ويمكن تحديد موقعها بسهولة، فيمكنك استخدام أصابعك للضغط عليه بقوة وتدليكه لتحرير التوتر.