شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. لو طفلك مريض سكر اعرفى ازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من النوع الأول يصاب به الأطفال، وهذا النوع لا يستجيب لأي علاج غير الأنسولين، وعند إصابة الطفل بمرض السكر فهذا الأمر يتسبب في شعور الأم بالقلق والتوتر، ولكن هذا الطفل يجب التعامل معه بطرق معينة للحفاظ على صحته وتجنب تعرضه لأي مضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بالمرض.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأفضل النصائح الطبية التي تساهم في الحفاظ على صحة الطفل المصاب بمرض السكر ، وتحد من تعرضه لأي مشاكل صحية، وهذه النصائح مقدمة للأم بشكل خاص، وذلك وفقا لموقع "healthline".

إذا كان طفلك مصاب بمرض السكر فعليك التعرف علي بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحد من تعرضه للمضاعفات، ومنها التحدث مع طفلك والشرح له عن المرض ومخاطرة وطرق للتعامل معه بطريقة صحية.

علي الأم اعتياد طفلها علي التقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه، وذلك للحد من تعرضه لارتفاع نسبة السكر بالدم، وأيضا عليها الاهتمام بنوعية الطعام المتناول وعلي الأم اعطاء طفلها 5 وجبات يوميا ويجب أن تكون غنية بالعديد من العناصر التي يحتاجه جسمه، ولذا يجب أن يكون غني بالفيتامينات والألياف والبروتينات.

Advertisements

علي الأم الاهتمام بممارسة الطفل للتمارين الرياضية لأنها تساهم في الحفاظ علي نسبة السكر في الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، كما أنها تحافظ علي وزن الطفل وتحد من تعرضه للسمنة وزيادة الوزن، فهذا الأمر يعد من أسوأ الأشياء التي تتسبب في تعرض الطفل لمضاعفات صحية ولذا يجب الحفاظ على وزنه.

المتابعة الدورية لنسب السكر في الدم من أهم النصائح التي يجب علي الأم الاهتمام بها، فهذا الأمر يعرض الطفل بالعديد من الأشياء المضرة في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولذا عليكي اجراء السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر، والصائم والفاطر، وأيضا قياس نسبة السكر في الدم في الجهاز المنزلي يوميا.