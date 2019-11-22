- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن للأمهات.. لو طفلك مريض سكر اعرفى ازاى تتعاملى معاه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكر من النوع الأول يصاب به الأطفال، وهذا النوع لا يستجيب لأي علاج غير الأنسولين، وعند إصابة الطفل بمرض السكر فهذا الأمر يتسبب في شعور الأم بالقلق والتوتر، ولكن هذا الطفل يجب التعامل معه بطرق معينة للحفاظ على صحته وتجنب تعرضه لأي مضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بالمرض.
وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أهم وأفضل النصائح الطبية التي تساهم في الحفاظ على صحة الطفل المصاب بمرض السكر ، وتحد من تعرضه لأي مشاكل صحية، وهذه النصائح مقدمة للأم بشكل خاص، وذلك وفقا لموقع "healthline".
إذا كان طفلك مصاب بمرض السكر فعليك التعرف علي بعض النصائح الهامة التي تساهم بشكل كبير في الحد من تعرضه للمضاعفات، ومنها التحدث مع طفلك والشرح له عن المرض ومخاطرة وطرق للتعامل معه بطريقة صحية.
علي الأم اعتياد طفلها علي التقليل من تناول الحلويات واستبدالها بالفواكه، وذلك للحد من تعرضه لارتفاع نسبة السكر بالدم، وأيضا عليها الاهتمام بنوعية الطعام المتناول وعلي الأم اعطاء طفلها 5 وجبات يوميا ويجب أن تكون غنية بالعديد من العناصر التي يحتاجه جسمه، ولذا يجب أن يكون غني بالفيتامينات والألياف والبروتينات.
علي الأم الاهتمام بممارسة الطفل للتمارين الرياضية لأنها تساهم في الحفاظ علي نسبة السكر في الدم، وتحد من تعرضه للارتفاع، كما أنها تحافظ علي وزن الطفل وتحد من تعرضه للسمنة وزيادة الوزن، فهذا الأمر يعد من أسوأ الأشياء التي تتسبب في تعرض الطفل لمضاعفات صحية ولذا يجب الحفاظ على وزنه.
المتابعة الدورية لنسب السكر في الدم من أهم النصائح التي يجب علي الأم الاهتمام بها، فهذا الأمر يعرض الطفل بالعديد من الأشياء المضرة في حالة ارتفاع نسبة السكر في الدم، ولذا عليكي اجراء السكر التراكمي كل ثلاثة أشهر، والصائم والفاطر، وأيضا قياس نسبة السكر في الدم في الجهاز المنزلي يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر للأمهات.. لو طفلك مريض سكر اعرفى ازاى تتعاملى معاه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.