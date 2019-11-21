طريقة تخسيس سريعة برجيم البيتزا والمعكرونة

من اجل التخسيس وخسارة الوزن ونحت الدهون التي تتجمع في مناطق الجسم المختلفة، من الضروري الاعتماد على عادات صحية والحرص على النوم لعدد ساعات كافية وشرب الماء اضافة الى ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم. كذلك يمكن الاعتماد على بعض انواع الرجيم التي تسهل عملية خسارة الوزن في مدة قصيرة. ومنها حمية البيتزا والمعكرونة الغريبة التي تساعد على فقدان كيلوغرام واحد في يومين.

طريقة خسارة الوزن برجيم البيتزا

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من المعروف ان البيتزا والمعكرونة لا تساعدان على التخسيس وخسارة الوزن. لكن هذا الاعتقاد يصبح خاطئاً في حال تم اتباع رجيم يعتمد عليهما بشكل صحيح لمدو يومين فقط.

• يقوم هذا الرجيم على تناول البيتزا لمدة يومين ضمن برنامج محدد.

• يقضي هذا البرنامج ايضاً بشرب كمية كافية من الماء.

• يساعد على خسارة ما لا يقل عن كيلوغرام واحد كل يومين.

• الافضل عدم اتباعه لأكثر من يومين. ومن الضروري الحرص على استشارة الطبيب الاختصاصي قبل البدء به او بأي حمية اخرى.

برنامج هذا الرجيم

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لا يمكن فقدان الكيلوغرامات الزائدة وحرق الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم من دون اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام مع شرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً. وفي موازاة ذلك ينصح بتطبيق هذا البرنامج.

• قبل تناول طعام الفطور. يجب شرب كوب من عصير البرتقال او الغريب فروت. ومن المفيد ممارسة التمارين الرياضية لمدة لا تقل عن 10 دقائق.

• الفطور. كوب من القهوة او الشاي او خلاصة عشبية من دون سكر، قطعتا خبز محمص مصنوعتان من القمح الكامل مع القليل من حبنة خالية من الدسم او من مربى مخصص للرجيم اي من دون سكر.

• الغداء. شوربة خضار خالية من الدسم، قطعتا بيتزا متوسطتا الحجم مصنوعتان مع الطماطم والخضار مثل الباذنجان والفطر والسبانخ والبصل. وللتحلية يمكن تناول حبة تفاح مشوية في الفرن.

• وجبة خفيفة. كوب من اللبن الزبادي الخالي من الدسم مع كوب من القهوة او الشاي او خلاصة عشبية من دون سكر.

• العشاء. شوربة خضار. طبق صغير من السباغيتي مع صلصة الطماطم. حبة برتقال والافضل تناولها بعد ساعة من العشاء.



فوائد رجيم البيتزا والمعكرونة

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يمكن تطبيق رجيم التخسيس مع تناول المعكرونة والبيتزا في حال عدم الحاجة الى حمية تحتوي على عدد قليل من السعرات الحرارية. وفي موازاة ذلك من الضروري التركيز على ممارسة بعض التمارين الرياضية بشكل منتظم مثل المشي لمدة ساعة واحدة يومياً.

وصفة بيتزا للرجيم



يمكن تناول بيتزا لا تسبب زيادة الوزن مع الحرص على فعل ذلك باعتدال سواء تم تحضيرها في المنزل او شراؤها من المطاعم المتخصصة.

البتيزا الجاهزة



• يجب تجنب طلب بيتزا تحتوي على اكثر من نوع جبنة.

• الافضل عدم تناول نوع يحتوي على اللحوم الدسمة.

• من الضروري الحرص على عدم اختيار تلك التي تحتوي على اي نوع من انواع الصلصات او الكريما الدسمة وطلب اضافة القليل من صلصة الطماطم اليها.

• يفضل تناول بيتزا نباتية او بالتونا.

البيتزا المحضرة في المنزل



• للحصول على وصفة صحية ولا تسبب زيادة الوزن ينصح بإضافة صلصة الطماطم والخضار والبروتينات والقليل من الجبنة التي لا تحتوي على الكثير من الدسم.

• ومنعاً لتناول كمية كبيرة من البيتزا ينصح بإضافة طبق من السلطة الخضراء اليها مع صلصة خفيفة تحتوي على زيت الزيتون والقليل من عصير الليمون. ومن الممكن بعد ذلك تناول حبة فواكه. وهكذا يمكن الاستمتاع بطعم البيتزا اللذيذ من دون الخوف من ان يمنع هذا تأثير الرجيم الذي يهدف الى التخسيس وخسارة الوزن.





