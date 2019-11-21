شكرا لقرائتكم خبر عن «تويتر» تطلق خاصية حجب التعليقات لإعطاء المستخدم سيطرة أكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت شركة «تويتر»، الخميس، إنها ستطلق على مستوى العالم خاصية تمكن المستخدم من حجب تعليقات معينة على تغريداته من أجل منح المستخدمين سيطرة أكبر على محادثاتهم على الموقع.

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وهذه الخاصية التي اختبرت من قبل في الولايات المتحدة وكندا واليابان تأتي في إطار جهود تويتر لتطهير الموقع من التعليقات المسيئة وجعل منصتها للتواصل الاجتماعي أكثر ملاءمة للمستخدم.

وقالت سوزان شيا، مديرة إدارة المبيعات بتويتر، إن الشركة وجدت أثناء التجارب أن المستخدمين عادة ما يحجبون التعليقات «التي يرون أنها غير ذات صلة بالموضوع أو المسيئة».

وسيظل المستخدمون قادرون على رؤية التعليقات المحجوبة والتفاعل معها عن طريق الضغط على أيقونة ستظهر على التغريدة. وقالت «شيا» إن بعض الناس لم يرغبوا في إخفاء التعليقات خوفا من ردود انتقامية وأضافت أن الشركة مستمرة في تلقي ردود الفعل على تجارب هذه الخاصية.