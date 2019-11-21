ميريام فارس.. ما هو طعامها المفضّل وسرّ رشاقة جسدها؟ (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تحرص الفنانة اللبنانية، ميريام فارس، على اتباع نظام غذائي صحيّ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، لتُحافظ على رشاقة جسمها، حيثُ تشارك الجمهور بين الحين والآخر بلقطات من حركاتها الرياضية التي تؤديها سواء داخل المنزل أو في الحديقة أو الأندية.

وتساءلت الكثير من متابعات النجمة عن سرّ رشاقة ميريام فارس، وما هي الأطعمة التي تتناولها، أو إن كانت هناك حمية معينة قد تكون صارمة لاتباعها، بعد معرفتهنّ باهتمامها بالرياضة.

وكان أكثر ما لفت انتباه الفتيات أنه في فترة حمل الفنانة بطفلها قبل سنوات قليلة لم يزدد وزنها كثيرًا وعادت إلى جسمها الطبيعي بوقتٍ قصيرٍ جدًا، قبل أن يبلغ عمر مولودها الشهر.

وبحسب المعلومات؛ فإن ميريام فارس لا تحرص على اتّباع حمياتٍ غذائيّة تمنعها عن تناول الأطعمة التي تحبّها، غير أنها حريصة في نفس الوقت على تناول الأكل الصحي بمختلف أنواعه وتتناوله بانتظامٍ.

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ويعد الطبق المفضّل لـ"ملكة المسرح" كما يحلو لمحبيها تسميتها هو الساشيمي، عبارة عن سمك نيئ من المطبخ الياباني، يُقدّم في مطاعم السوشي خاصةً، كما أنها تحبّ اللحوم الحمراء المشوية الخالية من الدهون إلى جانب سلطات الخضار الطازج.

وتتفادى ميريام فارس تناول النشويات والوجبات السريعة والحلويات بكثرةٍ وتتركها فقط كمكافأة من حينٍ إلى آخر، كما أكدت أنها تحبّ الطبخ المنزلي، وخاصةً الأطباق التي تحضّرها، وتطهو مأكولاتها المفضلة. وفي الصباح، تشرب الشاي الأخضر مع ساندويش وتشرب الكثير من الماء خلال النهار.

أما شعار ميريام فارس لتبقى بجسم رشيق، أولاً ممارسة تمارين رياضية غير قاسية بانتظام، على مدار الأسبوع، والطريقة الأهمّ لميريام أيضًا هي السعادة، فتنصح دائمًا متابعيها بالتخلّص من الأفكار الحزينة، لأن السعادة تجعل الإنسان يشرق جمالاً وحيويّة، وكذلك تطلب من محبيها أيضا الحافظة على التوازن بين حياتهم العملية وصحتهم.

وتعد الفنانة المصرية ياسمين صبري أيضًا من أبرز النجمات اللاتي يحرصن على مشاركة جمهورها باستمرار لصورها من داخل الصالات الرياضية، حيث تمارس رياضات مختلفة ما بين السباحة والملاكمة وغيرها، وتحرص دائمًا على نشر صور لها عبر انستغرام، تظهر خلالها وهي تؤدي التمارين الرياضية.