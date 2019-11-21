سيدتان تنقذان عاملين أثناء تنظيف برج "عجمان" في الإمارات

تمكنت سيدتان شجاعتان من إنقاذ عاملين علقا خلال عملية تنظيف زجاج واجهة برج سكني في كورنيش عجمان بالإمارات، بعد هبوب رياح شديدة مفاجئة، وبحسب صحيفة "البيان" المحلية، فإن مركز الدفاع المدني في عجمان، تلقى بلاغًا صباح اليوم الأربعاء، بوجود شخصين عالقين داخل منصة كهربائية معلقة تستخدم في تنظيف الواجهات الزجاجية في برج على كورنيش عجمان، حيث تأرجحت المنصة بسبب الرياح الشديدة.

قامت السيدتان من جنسية مغربية ويونانية بإنقاذ العاملين من خلال نافذة الشقة في الطابق التاسع، حيث تمكنتا من إمساك سلك المنصة المار على نافذتيهما من الخارج وسحبها، وظلتا ممسكتين بالسلك حتى وصول فرق الدفاع المدني للموقع.

وعلى أثر ذلك، أصيبت السيدتان بإصابات طفيفة وجرى إسعافهما، كما تم إنزال العاملين دون إصابات.

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وأشاد الدفاع المدني بالموقف البطولي، الذي قامت به السيدتان حيث تمكنتا من سحب سلك المنصة المعلقة من خلال نافذة الشقة في البرج السكني من أجل حماية العمال من السقوط لحين وصول فرق الدفاع المدني لإنقاذهما.

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