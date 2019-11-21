شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراض المعدية.. جدرى الماء ما هو وما أسبابه وعلاجه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدري الماء من الأمراض الشائعة التى تصيب الأطفال، وهو مرض شديد العدوى، يتميز بحمى وبثور صغيرة وحمراء وحكة على الوجه والجسم، فى هذا التقرير نتعرف على هذا المرض وأعراضه وعلاجه، وفقاً لموقع " healthhub".



جدرى الماء

يمكن لأي شخص الإصابة بجدري الماء، لكنه أكثر شيوعًا عند الأطفال وآثاره تكون أكثر حدة في البالغين مقارنةً بالأطفال.

على الرغم من أن جدري الماء شائع وغير ضار لمعظم الناس، فإنه قد يكون له تأثير سلبي على أولئك الذين لديهم ضعف في أجهزة المناعة مثل الأطفال حديثي الولادة، والذين يخضعون للعلاج الكيميائي للسرطان، والأشخاص المصابين بالإيدز، وكذلك أولئك الذين يتناولون الأدوية مثل الكورتيزون.

ويمكن أن يؤدي جدري الماء أيضًا إلى حدوث مشكلات أكثر حدة لدى النساء الحوامل، مما يتسبب في حدوث الإجهاض أو العيوب الخلقية، ويمكن أن ينتشر إلى أطفالهن أثناء الولادة، ومع ذلك، يمكن الوقاية منه من خلال التطعيم.

اسباب جدرى الماء

هو مرض فيروسي شديد العدوى ناجم عن فيروس القوباء والذى يسمى "الحماق النطاقي."

وتنتقل عدوى جدرى الماء من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر أو عن طريق قطرات من الشخص المصاب عندما يسعل أو يعطس.

كما يمكن أن ينتشر بشكل غير مباشر من خلال المواد المتسخة حديثًا بواسطة قطرات أو سائل من بثور الشخص المصاب.

يمكن للمرء الحصول على جدري الماء خلال 10-21 يومًا بعد ملامسة شخص مصاب.

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يكون الشخص المصاب عادة معديًا قبل يوم أو يومين من ظهور الطفح الجلدي حتى بعد أسبوع تقريبًا عندما تتوقف البقع وتجف.

بمجرد أن تصاب بجدري الماء ، فأنت محصن ضد المرض ومن غير المرجح أن تصاب به مرة أخرى، تظل جسيمات الفيروس نائمة في الجهاز العصبي.



جدرى الماء

اعراض جدري الماء

يصاب الشخص المصاب عادة بالحمى، مع وجود بقع حمراء على الجسم والوجه.

تظهر البقع على مدى بضعة أيام وتتقدم من بقع حمراء إلى ظهور بثور، حيث تجف البثور وتشكل القشور في النهاية قبل الشفاء.

هذه البقع عادة ما تكون حاكة وقد تترك ندبات عند الخدش.

علاج جدري الماء

في الأطفال الأصحاء، جدري الماء عادة ما يكون مرض خفيف، ويكون العلاج فقط لتخفيف الأعراض، والحد من الحكة والانزعاج.

هناك أيضا الأدوية المضادة للفيروسات التي يمكن استخدامها لعلاج جدري الماء، وعادة ما تكون هذه أكثر فعالية عندما تؤخذ في غضون ال 24 ساعة الأولى من تطور المرض، أنها تقلل من شدة ومدة المرض، وكذلك تقلل من احتمال حدوث مضاعفات.