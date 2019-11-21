فيديوجراف.. 5 تحديات تنتظر مورينيو بعد عودته للبريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تولى جوزيه مورينيو مسؤولية تدريب فريق توتنهام خلفاً لسابقه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، ليبدأ المدرب البرتغالي رحلة جديدة من التدريب في الدوري الإنجليزي الممتاز.
مورينيو يمتلك خبرات كبيرة في البريمييرليج كان اكتسبها من خلال عمله في البطولة مع ناديي تشيلسي ومانشستر يونايتد، والتتويج باللقب 3 مرات سابقة مع "البلوز".
وتنتظر المدرب المخضرم تحديات مهمة في بداية عمله بقيادة السبيرز في الموسم الحالي، وتتمثل العقبة الأولى في ارتباط لاعبي الفريق كثيراً بمدربهم السابق ساري.
كما يعاني توتنهام من وضعية صعبة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ إذ يحتل الفريق اللندني المركز الـ14 بعدما جمع 14 نقطة فقط خلال أول 12 جولة من عمر المسابقة.
"العين الرياضية" تستعرض خلال هذا الفيديو أهم 5 تحديات يواجهها "سبيشيال وان" في مهمته الجديدة مع الفريق اللندني.
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