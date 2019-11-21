أفضل 5 طرق مذهلة للتخلص من دهون البطن مع تناول الكربوهيدرات

غالبا ما توصم الكربوهيدرات بأنها العدو الأول عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، ومع ذلك كشفت صحيفة "صن" نقلا عن الرابطة الوطنية للحمية في بريطانيا أن الخوف من الكربوهيدرات ما هو إلا خرافة ويمكن التخلص من الدهون وفقد الوزن بسرعة بـ5 طرق مذهلة دون التخلي عن الكربوهيدرات اللذيذة.

1- لا تتخلص من الخبز أو المكرونة

يعتقد الكثيرون أن الكربوهيدرات يجب أن تكون خارج المنظومة إذا كنا نحاول إنقاص الوزن، لكن أحدث الأدلة العلمية تؤكد أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات النشوية مثل البطاطس والخبز والأرز والمكرونة والشوفان وحبوب الإفطار والكينوا والشعير والقمح البلغاري والدقيق والفريكة والفطائر والذرة والحنطة السوداء هي جزء أساسي من نظام غذائي صحي ومتوازن.

هذه الأطعمة توفر الطاقة، فكلها أطعمة نباتية، ولكن من المهم اختيار الأنواع الصحيحة، والكربوهيدرات النشوية مثل الخبز الأبيض والأرز والمكرونة أو الحبوب المكررة تفقد الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن أثناء المعالجة لذلك فهي ليست خيارات كبيرة.

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وعلى النقيض من ذلك، يحتفظ الخبز الكامل والأرز البني والمكرونة المصنوعة بالقمح الكامل بمعظم الألياف والمواد المغذية الخاصة بها، لذا يجب أن تكون الاختيارات المفضلة.

والألياف في الكربوهيدرات النشوية جيدة بشكل خاص في للمساعدة على الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، والتي يمكن أن تقلل من فرصنا في الإمساك والانتفاخ، كما أنها خيار رائع للشعور بالامتلاء، ما يساعد بدوره في منع الجوع الذي قد يؤدي إلى الإفراط في تناول الطعام.

- التركيز على حجم الحصص

يجب التمسك بحصص معينة من كل الوجبات، مثل كمية "بحجم كرة التنس" من المكرونة، وعليه يجب أن تكون الحصص كالتالي:

كمية بحجم كرة كرة التنس (حوالي 150 جراما) من:

المكرونة المطبوخة، والأرز أو الحبوب الأخرى.

ملعقة صغيرة أو 5 ملاعق كبيرة (30 جم) من حبوب الإفطار الكاملة.

حبة بطاطس بحجم فأرة الكمبيوتر (180 جراما).

شريحة أو شريحتين من خبز الحبوب الكاملة.

3- تجنب الطبقة الدهنية

كثير منا يضع الجبن على المكرونة، أو يضع أكواما من الزبدة على الخبز المحمص، لذا عليك مراقبة ما تأكله مع الكربوهيدرات النشوية، لأن وضع الزبدة والقشدة واللحوم الدهنية والجبن على الأطعمة لن يساعدك على التخلص من الوزن.

-التوجه إلى الصالة الرياضية

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بالإضافة إلى التركيز على اتباع نظام غذائي متوازن وتناول الكربوهيدرات الصحيحة، فإن ممارسة الرياضة أمر أساسي في مهاجمة الدهون في الجسم.

لذا اتباع نظام غذائي يتم التحكم فيه بالسعرات الحرارية وممارسة التمارين جنبًا إلى جنب هي أفضل طريقة لتقليل الدهون في الجسم خاصة تمرينات الأيروبيك وتقوية العضلات.

5- وجبة خفيفة بحكمة

في حين أن العديد من أخصائيي الحميات يحاولون تجنبك تناول الوجبات الخفيفة، لكن يمكن لهذه الوجبات توفير المزيد من العناصر الغذائية في نظامنا الغذائي.

لذا من المهم اختيار الوجبات الخفيفة بحكمة، حتى الوجبات الخفيفة ذات المظهر الصحي، مثل البسكويت المنخفض الدهون، وقضبان الحبوب، واللبن الزبادي.

قد تبدو هذه خيارات جيدة، لكن ليست جميعها على قدم المساواة لأن بعضها يرفع نسبة الكوليسترول المشبع بالدهون والسكريات المضافة.

وعندما يتعلق الأمر بالكربوهيدرات، فهي ليست جميعها متساوية، لذا حاول أن تقلل من الكربوهيدرات المكررة، مثل الخبز والمعجنات البيضاء، والحبوب الكاملة.

وبالإضافة إلى كونها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكر أو الملح، فإنها غالبًا ما تكون منخفضة في العناصر الغذائية ومحملة بالسعرات الحرارية، مما يجعل من الصعب علينا التحكم في وزننا.

ولذلك فإن الكربوهيدرات توفر الألياف التي تجعلنا نشعر بالامتلاء خاصة عند تناولها مع الأطعمة التي تحتوي على البروتين.

والكربوهيدرات النشوية توفر الفيتامينات والمعادن الأساسية، خاصة فيتامين "ب" الذي يعتبر ضروريا لعمل الجهاز العصبي وداعما للبشرة الصحية.

وتخزن الكربوهيدرات في عضلاتك مادة تسمى الجليكوجين تحفز الجسم للحصول على الطاقة.

كما أن الكربوهيدرات تشجع على إطلاق السيروتونين، الناقل العصبي الجيد للمخ وكذلك الإندورفين الذي له وظيفة مماثلة.

كما أن الكربوهيدرات منخفضة جدا في السعرات الحرارية، ولك أن تتخيل أن جزءًا من المكرونة المطبوخة (200 جرام) يحتوي فقط على 260 سعرة حرارية.

والكربوهيدرات النشوية مثل الأرز والمكرونة والخضراوات الجذرية تحتوي على ألياف تساعد على منع الإمساك.

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