شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف كيف تتصدى لمشكلة الجوع مع بداية فصل الشتاء من الدكتورة دعاء سهيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع بداية فصل الشتاء ومع الشعور ببرودة المناخ، نشعر بالرغبة في تناول الطعام، مع ارتفاع الشهية مما يسبب زيادة في الوزن.

الدكتورة دعاء سهيل استشاري التغذية العلاجية والتخسيس والتجميل، وصاحبة مبادرة مصر بدون سمنة، وأول من اسس فكرة التخسيس اون لاين، توضح في التقرير التالي أسباب الشعور بالجوع في فصل الشتاء وطرق التصدي للشهية العالية.

واوضحت الدكتورة دعاء سهيل في حديثها لـ ”الخليج 365” إن هناك شريحة كبيرة جدا من مرضى السمنة يعانون من الاكتئاب وهم اصحاب الشهية العالية، وفي الاغلب يدخل عليهم فصل الشتاء يزيد وزنهم، وهذا يحدث بسبب أن درجة حرارة الجسم أعلى من درجة حرارة الجو، فمن الطبيعي حتى أشعر بالدفء سيتم حرق السعرات الحرارية واهضم الطعام وعملية الايض ستكون لدي سريعة.

4 مسببات للأكتئاب وإرتفاع الشهية في فصل الشتاء

واشارت انها تقدم كورس التخسيس لكل من لا لديهم تحكم في شهيتهم، وهو مخصص لاصحاب الشهية العالية.

ولفتت ان هناك من ترتفع شهيتهم نتيجة لاسباب نفسية لأن جميع ادوية الاكتئاب الاثار الجانبية لها فتح الشهية، طالما إن هرمون السيرتونين غير مضبوط، فالقلق والتوتر والعصبية تخفض من هرمون السعادة في الجسم ، وفي المقابل يرتفع هرمون اللبتين وهو هرمون الجوع، والمخ يختلط عليه الامر بين الشعور بالجوع والرغبة في الطعام والشعور بالحزن والرغبة في الطعام وفي كل الاحوار النتيجة واحدة وهي تناول الطعام.



ما هي محتويات كورس الشتاء للتخسيس؟

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وأكدت أنها تبحث دائما في علم التغذية لأصحاب الشهية المرتفعه عن ما يخدم الحالة، فيجب ان يكون كورس التخسيس المقدم لهم مكون من الفايبر والالياف بشكل عالي جدا، ايضا يجب ان تحتوي على عشب السيليوم او البيسيليوم وهو اعلى انواع الالياف التي تسد الشهية، والذي يتميز بإن المعدة تظل محتفظة به 14 ساعة، ايضا كل من يعاني من الاكتئاب مع رفع الشهية يحتاج لعشب الفوليك، لانه يضبط نسبة السكر في الدم، وبالتالي المريض لا يضطر الي الطعام.

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