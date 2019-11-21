أطعمة تحد من الشعور الدائم بالجوع

هل أنت ممن يشعرون بالجوع سريعاً، وخاصة في الشتاء، أطعمة عديدة تساعد على منحك الشعور بالشبع، تحتوي على القليل من السعرات الحراية في الوقت نفسه، إليك أبرز تلك الأطعمة، أدخليها لنظامك الغذائي، إليك أبرزها:

- السبانخ

يحتوي السبانخ على الثيلاكويدات الذي يزيد من مستوى هرمون اللبتين. ينظم هذا الهرمون تبادل الطاقة ويتحكم في الإحساس بالجوع، مما يؤدي إلى فقدان الوزن. 100 جرام من السبانخ كل يوم كافية لتحقيق التأثير المطلوب.

- الشاي الأخضر

بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في فقدان الوزن، يوصى بشرب 250 ملج إلى 500 ملج من الشاي الأخضر يومياً، فهو يساعد على كبح الشهية وفقدان الوزن أسرع.



- العدس

العدس صحي للغاية، لأنه يحتوي على الكثير من حمض الفوليك والحديد والبوتاسيوم والثيامين والمنغنيز. كما أنه غني بالبروتين والألياف التي تقاوم بشكل فعال مشاعر الجوع. إنه مهم جداً ولا يحتوي على الكثير من السعرات الحرارية. فائدة أخرى هي أنه أسهل في الطهي.

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- الزنجبيل



يساعد الزنجبيل في إنقاص الوزن. أظهرت دراسة أن تناول الزنجبيل بشكل يومي يمكن أن يساعدك على فقد هذه الأوزان الزائدة. كما أنه يساعد على التحكم في مستوى هرمون الليبتين، وهو الهرمون الذي ينظم تبادل الطاقة ويساعد على قمع شهيتك.



- الشوفان

يحتوي دقيق الشوفان العادي (وليس النوع الفوري) على الكثير من الألياف، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. أظهرت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون دقيق الشوفان لتناول الإفطار شعروا بأنهم أقل جوعاً بعد ذلك وتناولوا 31 في المائة من السعرات الحرارية في وجبة الغداء، مقارنة بأولئك الذين لم يبدأوا يومهم مع دقيق الشوفان.

- زبادي طبيعي

الزبادي الطبيعي مليء بالبروتين، وهذا يمكن أن يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. كما أنه يحتوي على بكتيريا بروبيوتيك التي تعد جيدة لعملية الهضم. يمكن أن يقلل اللبن الذي لا يحتوي على الدهون من خطر الإصابة بالسمنة وتطور مرض السكري من النوع الثاني. من المثير للدهشة أن الزبادي الخالي من الدهون يحتوي عادة على الكثير من السكر، لذلك من الأفضل تجنبه.

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