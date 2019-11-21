الخميس 21 نوفمبر 2019

صورة ارشيفية

4 علامات تدل على أن ابنتك تمر بحالة اكتئاب، فالبنات في مرحلة المراهقة تمر بأزمات نفسية كبيرة، الأمر الذي يؤثر عليهن بالسلب، وهنا يظهر دورك كأم في التعامل معها واحتوائها وتطمئنتها، لذلك سوف تكشف لكِ لهلوبة عن علامات الاكتئاب، التي يمكن من خلالها تحديد حالة ابنائك المزاجية.

علامات الاكتئاب: 1- المشاعر السلبية:

دائما ما يشعر المكتئب بالحزن أو الضيق بدرجة مبالغ فيها، وكذلك بالهزيمة والضعف، بالإضافة إلى إحساسهم بأنهم مرفوضين من المجتمع أو غير محبوبين.

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2- التفكير السلبي:

إذا شعرتي أن ابنتك دائمة الانتقاد لنفسها، فهذه علامة على أنها تعاني من الاكتئاب، وقد يصل بهم هذا الإحساس في النهاية لإيذاء أنفسهم أو أي شخص محيط بهم.

3- احساس بالاحباط:

بسبب المشاعر السلبية المرتبطة بالاكتئاب، تشعر الفتاة أنها لا تملك الطاقة لفعل أي شيء، أو القيام بأي نشاط.

4- الدونية:

فهي تشعر دائمًا أنها بلا قيمة ووجودها في الحياة بدون تأثير، وهنا يبرز دروك، بأن تعيدي لها مرة أخرى ثقتها بنفسها وتأثيرها الإيجابي على من حولها.