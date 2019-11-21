أول حقن لمنع الحمل لدى الرجال.. في الأسواق خلال 6 أشهر

أعلن المجلس الهندي للبحوث الطبية أن أول حقن في العالم لمنع الحمل للرجال ستكون متاحة للمستهلك في غضون 6 أشهر بعد نجاح التجارب السريرية.

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية عن علماء المجلس أنه تم إرسال موانع الحمل، التي يظل مفعولها ساريا لمدة 13 عاما، إلى إدارة مراقب الأدوية العامة في الهند للموافقة النهائية عليها.

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وذكر العلماء أن التجارب انتهت، بما في ذلك التجارب السريرية الممتدة من المرحلة 3 التي شارك فيها 303 رجال بنسبة نجاح بلغت 97.3% ولم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية. ولذلك يمكن أن يطلق على المنتج بأمان أنه أول وسيلة للذكور لمنع الحمل في العالم.

وتعمل هذه الوسيلة عن طريق الحقن في أنبوب يحتوي على الحيوانات المنوية بالقرب من الخصيتين. يحتوي على مركب المبلمر الذي تم تطويره في سبعينيات القرن الماضي والذي يمنع إنتاج الحيوانات المنوية.

وزاد معدل تطور وسائل منع الحمل لدى الذكور في السنوات الأخيرة؛ ففي يناير الماضي، بدأت اختبارات استمرت لمدة عام على جِل لمنع الحمل يقلل من عدد الحيوانات المنوية إلى الصفر، مع مشاركة 80 رجلاً بريطانيا في التجربة. ومع ذلك، لا يزال التعقيم هو الوسيلة الوحيدة المعتمدة لمنع الحمل للرجال في العالم، على الرغم من حبوب منع الحمل بالفم للنساء التي تم اعتمادها للاستخدام العام منذ عام 1960.

