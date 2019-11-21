شبكة بديلة لجبيرة العظام المكسورة.. وداعا للحكة والتقرحات

نجحت شركة معدات طبية أمريكية ناشئة في ابتكار قالب شبكي الشكل كبديل أفضل للجص التقليدي المستخدم في علاج حالات كسر العظام والذي يثير الكثير من الإزعاج والضيق للمصابين.

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن مهندسي الشركة أن الجص التقليدي غير مريح ويسبب الحكة، ويمكن حتى أن تنبعث منه رائحة كريهة لكن القوالب قد تصبح شيئا من الماضي بفضل الابتكار الجديد.





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وذكر المهندسون أن القالب الجديد خفيف الوزن ويسمح للجلد بالتنفس ومقاوم للماء ويمكن ارتداؤه في البحر أو الحمام أو حمام السباحة. وينزلق غلاف القالب، المسمى "كاست ٢١"، العريض على معصم المريض ثم يملأ بالراتنجات السائلة، الصمغ العضوي، الذي يتجمد خلال دقائق.

والمرضى الذين يضطرون لوضع الجص التقليدي يكونون عادة غير قادرين على التنظيف داخله كما يقول الخبراء إنه غير صحي، ويمكن أن يسبب تقرحات جلدية والتهابات. لكن القالب البديل الذي يأتي في مجموعة من الألوان النابضة بالحياة، يمكن أن يجعل عملية الشفاء "أكثر متعة"، حسب المصممين، كما لا يلزم تكسيره بمنشار مثل القوالب التقليدية بل يحتاج فقط إلى مقص.





ولوضع القالب الجديد، يبدأ الأطباء بقياس الطرف التالف باستخدام شريط قياس مرن، وبمجرد اختيار الحجم الصحيح يوضع القالب المرن المبطن على ذراع المريض.

ويخلط الطبيب بعد ذلك مزيجين من الراتنجات السائلة ويسكبها في الغلاف المجوف باستخدام فوهة الصمامات. وبعد امتلاء الغلاف يستغرق السائل 3 دقائق حتى يتحول إلى جل مرن، ويقوم الطبيب بعد ذلك بتشكيل المنتج ليلائم طرف المريض، وينتظر 5-7 دقائق إضافية حتى يتصلب تماما.

