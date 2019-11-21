طالبان سعوديان على عرش العالم للحساب الذهني

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استحقا التوأم عماد ومعاذ العمودي لقب أبطال العالم في الحساب الذهني، بعد أن حققا المركزين الأول والثاني في مسابقة الحساب الذهني "اليوسي ماس" من بين 9000 متسابق من 83 دولة في العاصمة الماليزية كوالالمبور، في لقاء خاص مع "العين الإخبارية".

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