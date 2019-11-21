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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالقلق من العمل، أو علاقتك بمن حولك؟ أو تفكر دائماً بشكل مستمر فى الأفكار السلبية، إذا كنت تكافح حقًا وتشعر باستمرار بالحاجة إلى محاولة لفك الأفكار والمشاعر القديمة نتعرف على طرق لتحرير عقلك من الخوض في الأفكار السلبية باستمرار، وفقاً لموقع " Doctor".

التفكير بشكل مفرط فى الأحداث الماضية التى لا يمكن تغييرها يسمى "الاجترار" الذى لا قيمة له، ويزيد من التوتر والقلق والأفكار السلبية.

ومن الأمثلة على ذلك، تكرار التجارب السلبية في عقلك في الماضي، أو الظلم، أو طرح أسئلة تبدو غير قابلة للإجابة، مثل "لماذا أنا ؟.



التفكير السلبى

8 طرق تساعدك على التوقف عن التفكير السلبى

1- هل يستحق كل هذا العناء؟

إذا وجدت أن عقلك مثبت على موقف معين، اسأل نفسك عما إذا كان الأمر يستحق وقتك بالفعل.

اسأل نفسك عما إذا كان التفكير في موقف معين سيساعدك على قبوله والتعلم منه، إذا كانت الإجابة" لا "، فيجب أن تبذل جهداً واعياً لإخراج الأمر من تفكيرك.

2- خصص وقتًا للتفكير

خصص الوقت للتفكير فى أي شيء يزعجك، سيكون من الأسهل مواجهة المشكلة مرة واحدة وإلى الأبد.

اكتب أفكارك على قطعة من الورق وخصص وقتًا في اليوم للتفكير في الأمر.

3. تخيل أسوأ سيناريو

إذا كنت تفكر باستمرار على شيء حدث ، تخيل أسوأ سيناريو وكيف ستتعامل معه، حيث إن وجود حل قابل للتطبيق يجعلك تشعر بأنك أكثر هدوءًا وأقل قلقًا.

4- تحديد الأشياء التى تسبب لك القلق

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من المحتمل وجود نمط في مخاوفك، وهذا يعني أنه يمكنك المساعدة في تحديد الأسباب المحتملة واستخدام التدابير الوقائية للتخلص من الأفكار السلبية.

5- التركيز على الإيجابيات

الحل الأمثل للتخلص من التفكير السلبى هو التركيز على شيء إيجابي من أجل تعويض هذه المخاوف.

كل يوم، اكتب شيئين أو ثلاثة مما يجعلك سعيدًا والتفكير في القائمة كلما شعرت أنك بدأت تشعر بالحزن واليأس.

6- التحدث إلى صديق

من المهم إخراج الأشياء من صدرك عندما تشعر أنها تثقل كاهلك، لذا حاول التحدث إلى صديق حتى تشعر بالتحسن.

7- صرف انتباهك

إن القيام بمهمة تتطلب اهتمامك الكامل يمكن أن يوفر بعض الراحة التي تشتد الحاجة إليها من الأفكار المتكررة.

إن القيام بالأعمال الروتينية التي تم تأجيلها ، أو السير في نزهة أو حتى الاستماع إلى بعض الموسيقى يمكن أن يساعد فى تقليل الأفكار السلبية، لذا إن التركيز على شيء آخر لمدة تصل إلى عشر دقائق يمكن أن يحول تركيزك ويخفف من القلق الناجم عن التفكير السلبى.

8- تعلم كيف تتخلى عن الأشياء

تعلم التخلي عن الأشياء "let go " هو أحد أهم الخطوات التي يجب اتخاذها إذا كنت ترغب في التوقف عن التفكير والجهد العقلى الذى لا يتوقف.