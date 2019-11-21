شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. تحليل إنزيم "الأميليز" يكشف عن التهاب البنكرياس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقيس تحليل الأميليز مقدار إنزيم "الأميليز" في الدم أو البول، والأميليز هو إنزيم أو بروتين يساعدك على هضم الطعام، ويتكون معظم الأميليز في البنكرياس والغدة اللعابية، كما توجد كمية صغيرة من الأميليز في الدم والبول، قد تعني كمية أكبر أو أصغر أن لديك اضطرابًا في البنكرياس أو العدوى، وفقاً لموقع "Medlineplus".



تحليل انزيم الاميليز

أهمية تحليل الأميليز

يستخدم اختبار الأميليز لتشخيص أو مراقبة أى مشكلة في البنكرياس، بما في ذلك التهاب البنكرياس.

يمكن أن يساعد في تشخيص اضطرابات البنكرياس والغدة اللعابية.

يمكن استخدام اختبارات الدم والبول للمساعدة في مراقبة مستويات الأميليز عند الأشخاص الذين يعالجون من البنكرياس أو غيره من الاضطرابات.

قد يطلب منك طبيبك فحص إنزيم الأميليز فى الدم أو البول إذا كان لديك أعراض اضطراب البنكرياس، وتشمل هذه الأعراض:

قئ وغثيان.ألم شديد في البطن.فقدان الشهية.الحمى.

قد يطلب طبيبك أيضًا اختبار الأميليز لمراقبة الحالات الطبية مثل:

-التهاب البنكرياس.

-الحمل.

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-اضطرابات الطعام.

إذا أظهرت نتائجك مستوى غير طبيعي من الأميليز في دمك أو بولك ، فقد يعني ذلك أنك تعاني من اضطراب في البنكرياس أو أي حالة طبية أخرى.



التهاب البنكرياس

نتائج اختبار الأميليزارتفاع مستوى الأميليز قد تشير إلى:

-التهاب البنكرياس الحاد، التهاب مفاجئ وحاد في البنكرياس، عند العلاج على الفور، فإنه عادة ما يتحسن في غضون بضعة أيام.

-انسداد في البنكرياس.

-سرطان البنكرياس.

يمكن أن تشير انخفاض مستوى الأميليز إلى:

-التهاب البنكرياس المزمن، وهو التهاب في البنكرياس يزداد سوءًا بمرور الوقت ويمكن أن يؤدي إلى تلف دائم.

-مرض الكبد.

-التليف الكيسي.