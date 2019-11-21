- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أطعمة قد تُسبب أضراراً صحية للجسم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت عدة دراسات علمية أن تناول بعض الأطعمة قد يكون ضارًا، وأحيانًا مميتًا، إذا لم يتم طهيه وإعداده جيدًا.
ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية “بي –بي- سي” فإن هناك 3 أطعمة تحتاج إلى توخي الحذر إذا فكرت في تناولها.
فالسمكة المنتفخة تحتوي على مادة التيترودوتوكسين شديدة السُميّة، سريعة الانتشار في الجسم والتي تعتبر أكثر فتكا حتى من مادة السيانيد، وقد تقتل آكلها، وتجد الأسماك المنتفخة طريقها إلى أطباق المطاعم الشهيرة في بعض الدول، بعد إزالة الأجزاء السامة.
كما أن الفاصوليا الحمراء وفول الصويا الأحمر ناعم الملمس هما من تلك البقوليات التي قد تصيب المعدة بالكثير من الآلام، لاحتوائها إنزيم التريبسين الذي يسبب عُسر الهضم، ولذلك يتعين نَقع تلك الأنواع في الماء لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل تجفيفها وشطفها ثم غَليها ببطء.
وأخيراً جوزة الطيب من التوابل الشهيرة التي تعطي نكهة مميزة للأطعمة، لكن لها آثار جانبية بشعة حال تناولها بكميات كبيرة، كالغثيان والألم وقِصَر النفَس بل وحتى النوبات فضلاً عن أعراض نفسية أخرى.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 أطعمة قد تُسبب أضراراً صحية للجسم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.