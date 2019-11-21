الإفراط في تناول فيتامين C يسبب مشاكل صحية.. منها حصوات الكلى!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من بين مختلف المغذيات والعناصر الصحية والفيتامينات، يعد فيتامين سي هو الأشهر؛ إذ يتميز بالعديد من الفوائد الصحية أبرزها مكافحة البرد والمساعدة في علاج الربو، وذلك بفضل ثرائه بمضادات الأكسدة التي تساعد في تعزيز الصحة بشكل عام، وتقي من العديد من الأمراض، وخاصة فيما يتعلق بالجهاز التنفسي.

إلا أنه وحسبما ذكره خبراء مجلة "باسل"، فإن فيتامين سي ينتمي لمجموعة الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، التي لا تُخزن في الجسم بعد امتصاصه لفوائده ويسهل التخلص منها عبر البول، إلا أنه قد يؤدي الإكثار من تناوله إلى الإصابة بحالة تُعرف باسم "فرط الفيتامينات، وفي حالة هذا الفيتامين، تدعى الحالة "فرط فيتامين سي"، والتي تسبب عدة مشاكل صحية.

أضرار الإفراط في استهلاك فيتامين سي:

اضطرابات الجهاز الهضمي

من شأن الإفراط في استهلاك فيتامين سي، أن يؤدي للإصابة باضطرابات الجهاز الهضمي، والتي تتنوع بين حرقة المعدة والقرحة الهضمية التي تصيب الغشاء المبطن للمعدة والجزء العلوي للأمعاء الدقيقة، كما تشمل الاضطرابات الإصابة بمرض التهاب الأمعاء، والرداب القولوني وهو عبارة عن تشكل أكياس صغيرة في جدار القولون، تسبب خللًا في وظيفة الأمعاء، وألمًا، وحمّى أيضًا.

وتشمل الاضطرابات أيضًا، الإصابة بعدم تحمل اللاكتوز وحصوات المرارة.

حصوات الكلى

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عندما ترتفع مستويات فيتامين سي بصورة مبالغ فيها، يتخلص الجسم من الكميات الزائدة والتي تخرج منه على هيئة مركب يدعى " الأوكسالات"، والذي كثيرًا ما تتبقى منه نسبة في الجسم، فيختلط مع المعادن ليكون ما يشبه الحبيبات الكريستالية، التي تؤدي في نهاية المطاف إلى تكوّن حصوات الكلى.

كما سبق ووجدت دراسة أن الإفراط في استهلاك فيتامين سي، ارتبط بزيادة خطر الإصابة بالفشل الكلوي.

زيادة نسبة الحديد

قد يؤدي فرط تناول فيتامين سي إلى زيادة نسبة الحديد؛ لأنه يساعد الجسم على امتصاصه، وفي حين أن الحديد من العناصر الهامة والأساسية للجسم، إلا أن ارتفاع مستوياته بصورة غير طبيعية يؤدي لمشاكل صحية خطيرة في القلب والكبد والبنكرياس، بالإضافة إلى الغدة الدرقية والجهاز العصبي المركزي.

الإمساك

بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه، قد تظهر أعراض فرط استهلاك فيتامين سي، على هيئة إمساك أو غثيان أو ارتجاع في المريء.

لذا ينصح الخبراء بأهمية التركيز على استهلاك الفيتامين من مصادر طبيعية بدلًا من الاعتماد على المكملات فقط، مع الحرص على استشارة الطبيب قبل اتخاذ أي خطوة وفي حال ظهور أي من الأعراض.