شكرا لقرائتكم خبر عن بذور الشيا أفضل طريقة لإنقاص وزنك والتخلص من دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بذور الشيا من أفضل الحبوب الصحية التى يمكن أن تساعد فى إنقاص الوزن بشكل جيد، لذا يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائى، وفى هذا التقرير نتعرف على فوائد بذور الشيا فى إنقاص الوزن، وفقاً لموقع جريدة "Times" الهندية.

وبذور الشيا من الحبوب الصحية، التى تحتوى على كميات منخفضة من السعرات الحرارية، وهى محملة بالعناصر المغذية، وتوفر وجبة خفيفة غنية بالعناصر الغذائية، وتحسن صحة الجهاز الهضمى، وإنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.



فوائد بذور الشيا

فوائد بذور الشيا فى إنقاص الوزن غنية بالألياف

بذور الشيا محملة بالألياف الغذائية (القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان)، مما يضمن شعورك بالشبع لفترة أطول من الوقت. عندما تتلامس هذه البذور مع الماء، فمن المعروف أنها تتسع وتشكل جلًا سميكًا، فهى لا تساعد فقط فى الحد من الشهية، لكن أيضًا تقلل من عدد السعرات الحرارية التى تتناولها من الطعام.

ووفقا لدراسة نشرت فى المجلة الأوروبية للتغذية السريرية فإن مكملات بذور الشيا تخفض الشهية وتزيد الشعور بالشبع، وبالتالى تقلل من كمية الطعام الذى تتناوله.

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قليلة السعرات الحرارية

28 جراما من بذور الشيا (ملعقتان) تحتوى على 138 سعر حرارى، ما يجعلها وجبة خفيفة مثالية منخفضة السعرات الحرارية، ومع ذلك لا تفرط فى تناولها، فكل شىء باعتدال يكون مفيد صحياً لك.

غنية بالمواد الغذائية

هذه البذور غنية بالعناصر الغذائية، فتحتوى 100 جرام من بذور الشيا على 16.5 جرام من البروتين و34.4 جرام من الألياف الغذائية و7.7 ملليجرام من الحديد و335 ملليجرام من المغنيسيوم، كما أنها غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.



فوائد بذور الشيا

غنية بمضادات الأكسدة

بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة التى تساعد فى الحد من الالتهابات والسموم الموجودة فى الجسم.