شكرا لقرائتكم خبر عن ايه هو الرحم المائل وهل يؤثر على فرصك فى الحمل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعض النساء تظهر عندهم مشاكل داخليه خاصة فى وضع الرحم تسبب لهم موانع فى حدوث الحمل وتؤدى إلى شعورهم بآلم بالبطن، وهناك حالة تصيب بعض السيدات هى أن يميل الرحم إلى الخلف ، مشيرًا إلى أسفل الظهر، يُعرف هذا باسم الرحم المائل.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" فى الطبيعى يجلس الرحم في وضع مستقيم أما حاله الرحم المائل شائعه جدًا حيث تعاني 20 امرأة من كل 100 من هذه الحاله.

حقائق سريعة عن الرحم المائل:

في معظم الوقت ، لا يسبب وجود الرحم المائل صعوبة في الحمل أو البقاء حاملاً.

بعض النساء ليس لديهن أعراض أو فكرة أن لديهم رحم مائل.

في العادة ، لا يلزم علاج امرأة ذات الرحم المائل.

ما هي أسباب الرحم المائل؟

الرحم عضو مجوف على شكل كمثرى يقع في الجزء السفلي من الحوض للمرأة، وهو المكان الذي ينمو فيه الجنين أثناء الحمل.

يمكن للمرأة أن تكون مائلة للرحم لعدة أسباب مختلفة:

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ضعف عضلات الحوض: بعد انقطاع الطمث أو الولادة ، يمكن أن تصبح الأربطة الداعمة للرحم متراخية أو ضعيفة، نتيجة لذلك ، يقع الرحم في وضع متخلف أو مائل.

الرحم الموسع: إن الرحم الموسع بسبب الحمل أو الأورام الليفية أو الورم يمكن أن يتسبب في إمالة الرحم.

تندب أو التصاقات في الحوض: يمكن أن يندب الرحم أو الحوض بظروف، بما في ذلك التهاب بطانة الرحم أو العدوى أو الجراحة السابقة، هذا النسيج الندبي يمكن أن يسحب الرحم للخلف ويسبب قلبه.

علم الوراثة: بعض النساء يولدن مع الرحم في وضع مائل أو مائل.

التأثير على الخصوبة والحمل

العديد من النساء يشعرن بالقلق من أن وجود الرحم المائل سوف يؤثر على قدرتهن على الحمل، وضع الرحم لا يؤثر عادة على الخصوبة، قد يفكر الأطباء في ذلك إذا كانت المرأة تواجه صعوبات في الحمل ، ولكن بعد استبعاد الأسباب الأخرى للعقم.

يجب ألا يؤثر وجود الرحم المائل على قدرة المرأة على الحمل الصحي في الواقع ، قد يؤدي الحمل إلى نمو الرحم إلى الخلف في معظم الحالات ، لا يوجد أي تأثير على المخاض أو الولادة.