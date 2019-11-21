كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - من هدي السنة النبوية حلاقة شعر المولود ورغم ذلك فهناك كثير من الأمهات يخشين على مواليدهن من ألم الحلاقة، وبعض الخرافات المتداولة عن عدم استحباب فتح المقص أمام وجه المولود، ولذلك تتساءل هؤلاء الأمهات متى يقع شعر الأطفال حديثي الولادة؟

معنا الدكتور وليد ناجي، اختصاصي طب الأطفال والخدج، ليحدثنا عن هذا الموضوع... شعر الأطفال حديثي الولادة: يولد معظم المواليد بشعر كثيف مهما كان نوع المولود. قلة من المواليد ممن يولدون بدون شعر أو بشعر خفيف.

يبدأ تساقط شعر المولود خلال الستة أشهر الأولى من عمره.

لا داعي للقلق بخصوص كثافة الشعر أو قلته لأنه سوف يتغير ويسمى العامة الشعر في أول أيام المولود بـ " شعر البطن". تلعب الوراثة والجينات دوراَ في نوعية ولون الشعر من حيث النعومة أو الخشونة، ولا يمكن التحكم بهذه الصفات عن طريق حلاقة شعر المولود كما يعتقد البعض.

لا تقلقي بشأن شكل شعر طفلك عند الولادة فهو سيتغير بعد سنة من عمره، وسوف يظهر الشعر الحقيقي له. Advertisements وجد العلماء أن غالبية شعر المواليد تحصل على الجينات المميزة لها من الأب، ولذلك فغالباَ ما يشبه شعر الأبناء شعر الآباء وليس شعر الأمهات.

لا تؤثر حلاقة شعر المولود على نوعية الشعر كما يعتقد البعض. خرافات حول حلاقة شعر المولود: هناك خرافات تتداولها بعض النساء حول شعر المولود ومنها أن حلاقة شعر المولود بعد ولادته تمنحه شعراَ ناعماً وكثيفاً، ولكن ذلك لا أساس له من الصحة، بل الحلاقة تزيده سماكة فقط ولكن الوراثة هي التي تتحكم في طبيعة الشعر خلال السنوات الثلاثة الأولى من عمر الطفل. سقوط شعر الرضيع: يحدث ذلك بسبب انسحاب الهرمونات الموجودة لديه من الأم، وبالتالي فهو سوف يعتمد على نفسه في تكوين شعره الجديد.

سوف تظهر ملامح الشعر خلال عامه الأول، ولا داعي لإتباع الوصفات والنصائح من الأخريات وكبيرات السن لتحسين صفات الشعر، فالأساس هو تحسين صفات الزوج واختيار الزوج الذي يمتلك شعراً ناعماَ!!

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