طفلي لا يأكل الأجبان ماذا أفعل؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 نوفمبر 2019 01:42 مساءً - بعض الأطفال لا يُحبون مذاق الجبن الواضح والصريح في الطعام، مثل ساندويتشات الجبن أو قطع الجبن المغلفة وما شابهها على الرغم أن الجبنة تعتبر من الأغذية المفيدة واللازمة للأطفال، ومن هنا يأتي قلق الأم على طفلها وأنه في حاجة لتناول الجبن لغناه بالكالسيوم المهم لعظامه ولنموه.

التقت "الخليج 365 نت" باختصاصية التغذية العلاجية "الدكتورة فيفيان محمد وهبي" لتقدم لنا نصائحها حول ذلك، وقالت:

يجب على كل أم معرفة أنه إلى جانب الأجبان هنالك العديد من الأطعمة المهمة والمفيدة أيضاً للأطفال في هذه المرحلة العمرية والتي تحتوي على الكالسيوم، لذلك إذا تناول طفلها الأطعمة الأخرى فلا قلق عليه من التعرض لنقص الكالسيوم في جسمه.

وتنصح "فيفيان" كل أم أن تسعى لتقديم منتجات الألبان لطفلها بطرق مبتكرة إذا كان يرفضها بطريقة مباشرة أو بنفس شكل المنتجات المألوفة للطفل حتى لا يرفضها...

أفكار لتقديم منتجات الألبان للطفل:

1. الحليب واللبن والزبادي يمكن تقديمه بنكهات الفاكهة.

2. اللبنة المحببة للأطفال ويمكن تقديمها مع الزعتر.

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3. التين المجفف والفاكهة المجففة يُمكن تقديمها كوجبات خفيفة.

4. البيض والعسل والبقوليات بأنواعها.

5. كما يجب على الأم أن تتنوع وتبتكر في طريقة تقديم الجبن للطفل مثلا: معظم الأطفال يحبون البرغر، فمن الممكن إضافة شريحة الجبن داخل البرغر

أو إعداد البيتزا الشهية وإضافة الجبن لها من ضمن الخضار بشكل غير ظاهر للطفل، ويُمكن إعداد طبق الباستا بالكريمة وإضافة الجبن السائحة، وإعداد ساندويش الجبن والمربى والذي يعتبر من الأطعمة المحبة للطفل، أو إعداد ساندويش الجبن مع الخضار المحبب للطفل أيضاَ.

6. كما يجب على الأم ألا تمل من تجربة إدخال طعام محدد للطفل، لأنه مع كثرة التجربة يمكن أن يتقبل الطعم، وطبعا لا تنسي عزيزتي الأم أن تشرحي لطفلك فوائد الكالسيوم لصحته ولعظامه ولنموه.