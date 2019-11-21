شكرا لقرائتكم خبر عن تناول مضادات الاكتئاب قبل الولادة يرفع خطر الإصابة بسكر الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون كنديون أن تناول بعض مضادات الاكتئاب أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسكرى الحمل.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "HealthDayNews" أجرى الدكتور "مالى دانديجونو" من جامعة مونتريال، وزملاؤه دراسة من البيانات التى تم جمعها من جميع حالات الحمل والأطفال فى كيبيك، كندا، من يناير 1998 إلى ديسمبر 2015 باستخدام قاعدة بيانات الحمل الكندية.

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وتم تحديد حالات سكرى الحمل بعد الأسبوع 20 من الحمل، وتمت مطابقة هذه البيانات بشكل عشوائى مع البيانات تناول الأدوية المضادة للاكتئاب.

وكان الأشخاص الذين تناولوا مضادات الاكتئاب التى تحتوى على المادة الفعالة (سيروتونين والنورادرين) أكثر عرضة للإصابة بسكر الحمل.

وأشار الباحثون إلى أن علاج الاكتئاب أثناء الحمل يعتبر مصدر قلق كبير ويمثل تحديًا لأن الاكتئاب منتشر قبل الحمل وخلاله، والاكتئاب غير المعالج يمكن أن يؤدي إلى الانتكاس أثناء الحمل وفى فترة ما بعد الولادة.