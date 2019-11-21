شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن مهم لكبار السن لكن قد يكون له تأثير على كثافة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى الأفراد الأكبر سناً والذين يعانون من زيادة الوزن من انخفاض كثافة المعادن فى عظام الوركين، وفقًا لدراسة نشرت فى عدد نوفمبر من مجلة “Obesity”.

ولتأكيد نتائج الدراسة، جمع "دانييل كامير"، من جامعة ويك فورست فى وينستون بولاية نورث كارولينا، بيانات من 77 بالغًا (متوسط ​​العمر 67 عامًا).

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وعلى وجه التحديد جمع الباحثون بيانات عن كتلة جسم المريض وتكوين الجسم ودرجة العظام، وعشرات العظام فى الفخذ والرقبة الفخذية والعمود الفقرى القطنى.

ووجد الباحثون أنه من خلال القياسات التى تم إجراؤها، تم انخفاض كثافة عظام الوركين فقط بشكل كبير خلال تدخل فقدان الوزن لمدة 18 شهرًا بمعدل 4%.

وأشار الباحثون أيضاً إلى أن انخفاض الوزن كان له تأثير على مستوى عظام الرقبة والعمود الفقرى لكن بنسبة أقل تبلغ 1%.

وأضاف الباحثون أن هذه البيانات تضيف إلى مجموعة متزايدة من الأدبيات التى تشير إلى أن فقدان العظام لا يزال قائما بعد انتهاء فقدان الوزن، وبالتالى للحفاظ على سلامة النظام الهيكلى، يجب على أطباء الشيخوخة ومرضاهم السعى للحماية من فقدان العظام أثناء محاولات فقدان الوزن الفعالة والتعامل مع فقدان الوزن كتغيير دائم فى نمط الحياة.