كيف تتغلبون على إكتئاب الشتاء؟

الخميس 21 نوفمبر 2019

يؤدي حلول الخريف والشتاء إلى اضطرابات في الحالة المزاجية لمعظم الناس، لا سيما كبار السن، إذ ان قلة التعرض للشمس يؤدي إلى نقص فيتامين "د" في الجسم ومن الممكن أن يتسبب في حالات إكتئاب طفيفة.



وبشكل عام، فإن جلد كبار السن أقل قدرة على إمتصاص ضوء الشمس، لذلك فإنهم أكثر عرضة لنقص فيتامين "د" خلال فترات الخريف والشتاء.

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وينصح الأطباء بفحص نسبة فيتامين "د" في الجسم، عند التعرّض لاضطرابات مزاجية حادة وتعويض النقص في الفيتامين عن طريق المكملات الغذائية المناسبة، التي يحددها الطبيب. ولا يجب شراء الأقراص الغنية بفيتامين "د" من دون إستشارة الطبيب نظرا للمخاطر التي قد يتعرّض لها الجسم إذا زادت الجرعة عن الحد المطلوب.

ويمكن الاستعداد لفصول العام الباردة، بالإكثار من التعرّض للشمس قبيل حلول الخريف، وبالنسبة لمن يعيشون في دول تقل فيها فترات سطوع الشمس في الخريف والشتاء، فالأفضل اختيار دول مشمسة لقضاء عطلة حتى ولو قصيرة قبل حلول الشتاء.