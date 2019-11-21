باحثون يجيبون.. هل تعدد الزوجات يطيل العمر؟

الخميس 21 نوفمبر 2019

توصل باحثون في جامعة شفيلد البريطانية الى أن سر الحياة السعيدة والطويلة يكمن في الاقتران بزوجة ثانية، وذلك بعد اكتشافهم "فوائد" الزواج من امرأتين في الوقت نفسه.



وحسب الاحصاءات التي أعدتها منظمة الصحة العالمية، البلدان التي تسمح بتعدد الزوجات حصلت على نتائج ايجابية، حيث توصلت أن عمر الزوج الذي يقترن بأخرى يزداد أكثر من غيره بنسبة 12%.

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وذكرت صحيفة (الدايلي مايل) أن الدراسة التي نشرت في العدد الاخير من مجلة (نيو ساينتيست)، أشارت إلى أن الرجل الذي يتزوج أكثر من امرأة وتكون لديه عائلة كبيرة يحظى برعاية أفضل خلال مرحلة الكهولة، كما يعيش لفترة أطول.

وعلى ضوء هذه الدراسة، انتشرت هاشتاغ على تويتر، #تعدد_الزوجات_يطيل_العمر، والذي عبر فيه الاماراتيون على اعجابهم بفكرة التعدد، فيما لقيت معارضة من أخرين.

وهناك من النساء من اعجبن بفكرة التعدد، بسبب تطلعهم الى أوقات يمارسن فيها هواياتهن ويلتقين صديقاتهم في الوقت الذي يكون فيه الزوج منشغلا مع الزوجات الأخريات.

وقال الاختصاصي في تطور علم النفس لانس ووركمان من جامعة باث سبا البريطانية "إذا كان لديك أكثر من زوجة فقد يعتنين بك وتعيش لفترة أطول"، مشيراً إلى فوائد الزواج "لأننا نعرف أنه حتى الرجل الذي يقترن بامرأة واحدة يعيش لفترة أطول من العازب".