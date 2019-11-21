دراسة: تحميص القهوة يؤدي إلى الإصابة بأمراض الرئة

الخميس 21 نوفمبر 2019

بيّنت دراسة حديثة أنّ هناك الآلاف من الأشخاص يعملون في زراعة هذا النبات وتحميص حبوب القهوة حتى تتغير لتصل إلى الشكل المعروف والذي يستخدم في عمل أطيب مذاق.



وبيّنت الدراسة أنّ العاملين في صناعة القهوة قد يتعرضون إلى خطر كبير خصوصًا في الرئة، وكشف تحقيق أن تحميص القهوة ينتج عنه مركب كيميائي يسمي "ثنائي الأستيل"، وهو مركب عضوي يستخدم في إضافة نكهات طيبة على الطعام ويمكن العثور عليه في التوابل التي تضاف إلى الفشار أو الزبدة.

وأوضحت الدراسة أن المركب يعتبر آمنًا إذا جرى تناوله، ولكن الدراسات تكشف أنه قد يكون سامًا في حال تسخينه واستنشاقه لفترة طويلة. ووفقاً لتقرير صادر عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فقد تعرض عمال داخل مصنع لإنتاج "الفيشار" خلال فترة التسعينات لهذه المستويات العالية من الأبخرة، ما أدى إلى إصابتهم بأمراض مستعصية خطيرة في الرئة وذلك في غضون أشهر قليلة.

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وبيّنت تقارير صحافية أنّ العاملين في مصانع تحميص القهوة يواجهون المخاطر ذاتها، ومن ثم أجرى الصحافيون اختبار الهواء في أماكن متوسطة الحجم، خاصة بتحميص القهوة في ولاية ويسكونسن لقياس معدل "ثنائي الأستيل" في الهواء.

ووجد الباحثون أن المعدلات تتضاعف أربع مرات عن المعدل الذي وضعته المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. علي أن النتائج تطرقت إلى حدوث مشاكل فقط فيما يتعلق بالقهوة المحمصة على نطاق صناعي بحيث لا تشكل القهوة في المطاعم أو المنزل أي خطورة.

وأوضح المتخصص في أمراض الرئة، في جامعة أوريغون للصحة والعلوم، آلان باركر، أنّ جزيئات ثنائي "الأسيتيل" صغيرة بما يكفي لتجاوز الأغشية المخاطية في الأنف والحلق لتدخل في تلك الممرات الهوائية الصغيرة جدًا.